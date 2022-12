Pokémon scarlatto e violetto: come battere i capopalestra

A quasi un mese dall’uscita della nuova generazione di mostriciattoli tascabili, nonostante le opinioni contrastanti su questa nuova coppia di titoli, sempre più allenatori nel mondo decidono di addentrarsi nelle terre di Paldea per vivere la loro avventura.

In questo articolo vi forniremo alcuni consigli utili per affrontare al meglio le sfide delle Palestre di Pokémon Scarlatto e Violetto, analizzando singolarmente ogni Capopalestra.

Aceria (Coleottero)

Aceria è la capopalestra di tipo Coleottero della città di Molducia. La sua squadra sarà la seguente:

Nymble, Lv. 14 (Coleottero)

Tarountula, Lv. 14 (Coleottero)

Teddiursa, Lv. 14 (Normale/Teratipo Coleottero)

Iniziando l’avventura con Fuecoco dovreste essere in grado di usare la sua tipologia Fuoco per avere la meglio sulla lotta, ma in caso contrario dovrete procurarvi un Pokémon dotato di mosse volante o roccia. Vi consigliamo per questo Fletchling o Nacli.

Brassius (Erba)

Petilil, Lv. 16 (Erba)

Smoliv, Lv. 16 (Erba)

Sudowoodo, Lv. 18 (Roccia/Teratipo Erba)

La battaglia contro Brassius in Pokémon Scarlatto e Violetto richiederà particolare attenzione. Il Sudowoodo del Capopalestra potrà rispondere alle vostre creature di tipo Coleottero, Fuoco e Volante, altrimenti superefficaci contro il tipo Erba. Una volta che Sudowoodo entrerà in campo state attenti a non subire troppi danni. Un’ottima strategia è quella di usare Squawkabilly o Rookidee.

Kissara (Elettro)

Wattrel, Lv. 23 (Elettro/Volante)

Bellibolt, Lv. 23 (Elettro)

Luxio, Lv. 23 (Elettro)

Mismagius, Lv. 24 (Spettro/Teratipo Elettro)

Notiamo qui un barlume di game design in Pokémon Scarlatto e Violetto. Infatti il Mismagius di Kissara non sarà, contrariamente agli altri Pokémon, vulnerabile al tipo Terra mediante la sua abilità Levitazione ed il Pokémon cercherà di confondervi il prima possibile. Sfoderate il vostro arsenale più forte e colpite con le mosse più potenti che avete!

Algaro (Acqua)

Veluza, Lv. 29 (Acqua/Psico)

Wugtrio, Lv. 29 (Acqua)

Crabominable, Lv. 30 (Lotta/Ghiaccio/Teratipo Acqua)

Utilizzando Wattrel e le sue mosse Elettro non dovreste avere grandi difficoltà nel battere la squadra di Algaro, ma occhio al suo Crabominable! Il Pokémon è infatti dotato di potenti mosse Ghiaccio per colpire Wattrel ed altri Pokémon di tipo Erba. Catturale un Pawmo o un Pikachu per eliminare questa vostra debolezza!

Ubaldo (Normale)

Komala, Lv. 35 (Normale)

Dudunsparce, Lv. 35 (Normale)

Staraptor, Lv. 36 (Normale/Volante/Teratipo Normale)

Prestate particolare attenzione a non infliggere status a Komala! Non tutti ricordano che la sua abilità Sonno Assoluto gli permette di essere affetto solo da status di Sonno. Fatta questa premessa, affrontate la palestra con Pokémon di tipo Lotta (Annihilape / Quaquaval) e al momento in cui Ubaldo manderà in campo Staraptor, controbattete con un Pokémon dalle alte difese fisiche che possa resistere alle sue STAB volante (Garganacl farà al caso vostro)

Lima (Spettro)

Mimikyu, Lv. 41 (Spettro/Folletto)

Banette, Lv. 41 (Spettro)

Houndstone, Lv. 42 (Spettro)

Toxtricity, Lv. 42 (Elettro/Veleno/Teratipo Spettro)

La prima sfida di Pokémon Scarlatto e Violetto che strizza l’occhio al VGC. Questa palestra vi richiederà di cimentarvi in lotte in doppio contro tutti i suoi allenatori. Una volta giunti da Lima, utilizzate Pokémon di tipo Buio (Mabosstiff farà al caso vostro) o Normale. Potrete anche usare Tinkaton con abilità Rompiforma per superare il fantasmanto di Mimikyu, obliterandolo con un solo Granmartello.

Durante tutte le battaglie, il pubblico occasionalmente interverrà con dei cori, che daranno un boost alle statistiche dei vostri Pokémon o a quelli degli avversari, a seconda di cosa è appena successo nello scontro.

Tulipa (Psico)

Farigiraf, Lv. 44 (Normale/Psico)

Espartha, Lv. 44 (Psico)

Gardevoir, Lv. 44 (Psico/Folletto)

Florges, Lv. 45 (Folletto/Teratipo Psico)

Tulipa utilizzerà Pokémon di tipo psico, altamente vulnerabili ai tipi Coleottero, Buio e Spettro. Potrete trovare molti Pokémon validi alla sfida in Pokémon Scarlatto e Violetto, ma ci sentiamo di consigliarvi Mabosstiff, Armarouge o l’intramontabile Bisharp (nella sua evoluzione Kingambit per un tocco in più di stile e prepotenza).

Grusha (Ghiaccio)

Frosmoth, Lv. 47 (Ghiaccio/Coleottero)

Beartic, Lv. 47 (Ghiaccio)

Cetitan, Lv. 47 (Ghiaccio)

Altaria, Lv. 48 (Drago/Volante/Teratipo Ghiaccio)

Per l’ultima sfida delle Palestre di Pokémon Scarlatto e Violetto dovrete affrontare Grusha. Qui in realtà la sfida sarà abbastanza semplice, in quanto l’utilizzo di un Pokémon Fuoco come Armarouge o Ceruledge vi permetterà di sconfiggere facilmente tutti i Pokémon del Capopalestra. Il mostriciattolo tascabile punta di diamante di Grusha sarà Altaria, dotato di attacchi di tipo Ghiaccio, Drago, Folletto e Volante.