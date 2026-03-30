Tomb Raider, la serie Amazon è sospesa per un infortunio di Sophie Turner

La produzione della nuova attesa serie tv targata Amazion MGM Studios, Tomb Raider, basata sull'omonimo franchise di videogiochi, ha subito una battuta d'arresto.

Le riprese del progetto creato da Phoepe Waller-Bridge, celebre autrice della serie Fleabag, sono state sospese a causa di un incidente ai danni della protagonista, l'attrice Sophie Turner.

Lo studio ha dichiarato a Deadline attraverso un comunicato: "Sophie Turner ha recentemente subito un lieve infortunio", continuando,"A titolo precauzionale, la produzione è stata brevemente interrotta per consentirle di riprendersi. Non vediamo l'ora di riprendere le riprese il prima possibile".

Non è stato precisato se l'incidente è avvenuto durante le riprese, ma lo stop serve necessariamente per far in modo che l'attrice possa rimettersi in sesto al meglio e secondo diverse fonti la sospensione dovrebbe durare circa due settimane.

Tutto quello che sappiamo su Tomb Raider, la serie Amazon con Sophie Turner

Il nuovo adattamento delle avventure dell'archeologa Lara Croft vede come abbiamo già accennato Phoebe Waller-Bridge impegnata come creatrice, sceneggiatrice, produttrice esecutiva e co-showrunner, ruolo quest'ultimo condiviso con Chad Hodge.

La regia e la produzione esecutiva sono affidate a Jonathan Van Tulleken, mentre la struttura produttiva coinvolge Jenny Robins per Wells Street Films, il team di Story Kitchen (Dmitri M.

Johnson, Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson), Michael Scheel e Legendary Television, con il supporto di Matt McInnis come co-produttore esecutivo e Jan R. Martin in qualità di produttrice.

Insieme a Sophie Turner, il cast vanta interpreti di rilievo come Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.