Creed: annunciato uno spin-off su Ivan Drago

Ivan Drago, famoso personaggio presente in Creed ed interpretato da Dolph Lundgren, avrà un suo spin-off. Il film sarà dedicato alla famiglia Drago, tanto che coinvolgerà anche il figlio di Ivan Drago, ovvero Viktor Drago.

Del progetto (per il momento) si conoscono pochi dettagli, ma tra questi c’è il nome dello sceneggiatore: Robert Lawton. Dello spin-off di Creed si occuperà la MGM, che ha scelto Lawton perché particolarmente colpita da Becoming Rocky e per la sceneggiatura del progetto. Il progetto ha attirato l’attenzione di molti soprattutto grazie al concorso Nicholl Fellowship.

Come detto precedentemente, lo spin-off di Creed non riguarderà solo Ivan Drago, ma anche la sua famiglia ed in particolare suo figlio, Viktor Drago (Florian Munteanu), che ha già fatto la sua apparizione nella saga, precisamente nel 2018 con Creed II. Dolph Lundgren, interprete di Ivan Drago, aveva rivelato già un anno fa che il suo personaggio sarebbe potuto essere protagonista di un film dedicato, anticipando ai fan quindi l’arrivo di uno spin-off.

Il titolo dello spin-off dovrebbe essere Drago, ma sono ancora pochi i dettagli disponibili. Nel frattempo però vi ricordiamo che manca poco all’uscita di Creed III, che uscirà nelle sale americane il 23 novembre: andrà così avanti la storia di Adonis, interpretato da Michael B. Jordan. Creed è stato diretto da Ryan Coogler e ha come protagonista Sylvester Stallone nel ruolo di Rocky Balboa. Fanno parte del cast anche Michael B. Jordan, Thessa Thompson e Phylicia Rashad.