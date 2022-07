Top Gun: Miles Teller parla di un possibile terzo film

Top Gun: Maverick ha da poco superato il miliardo negli incassi globali, un successo strabiliante e forse anche inaspettato. Sta di fatto però che, con un successo del genere, è possibile iniziare a pensare ad un possibile sequel del film, il terzo per Top Gun, che ha distanza di anni vede sé stesso tornare sulla cresta dell’onda.

La star del sequel uscito quest’anno, Miles Teller, ha rivelato di aver già parlato con Tom Cruise su un possibile terzo capitolo di Top Gun. Infatti, in un’intervista con Entertainment Tonight, Teller ha confessato che tornerebbe volentieri nei panni del figlio di Goose, il tenente Bradley “Rooster” Bradshaw, in un’altra storia di Top Gun, ma che comunque alla fine la decisione spetta principalmente a Tom Cruise:

Sarebbe fantastico, ma dipende tutto da Tom Cruise. Dipende da Tom. Ho avuto alcune conversazioni con lui al riguardo. Vedremo.

Come dicevamo, la Paramount Pictures apprezzerebbe sicuramente il ritorno delle due star mondiali per un terzo film del franchise proprio perché Top Gun: Maverick è stato un successo al botteghino, superando il miliardo di dollari e diventando il maggiore incasso di sempre per un film di Tom Cruise.

Miles Teller poi chiude scherzando sul fatto che il team ha apprezzato il successo del film tanto da prendere nota per “negoziazioni future“.