Captain America 4: Julius Onah sarà il regista del film

Le notizie sul quarto film di Captain America scarseggiano ma l’attesa per il film è tanta, soprattutto per vedere sul grande schermo il nuovo Captain America interpretato da Anthony Mackie.

Poche ore fa l’Hollywood Reporter ha rivelato che i Marvel Studios hanno già deciso chi sarà il regista che si dedicherà al progetto, ovvero Julius Onah. Il regista in questione, dopo aver diretto una serie di cortometraggi, ha fatto il suo debutto alla regia nel 2015 con The Girl is in Trouble. Successivamente ha diretto il film fantascientifico The Cloverfield Paradox, uscito inaspettatamente su Netflix nel 2018. Nel 2019 ha poi diretto Luce, adattamento della piece teatrale di JC Lee con Naomi Watts e Octavia Spencer, ottenendo molti consensi al Sundance Film Festival.

Oltre al direttore della regia, sappiamo già chi saranno gli addetti alla scrittura e alla sceneggiatura di Captain America 4, nonché Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo è lo showrunner della serie The Falcon and the Winter Soldier, mentre il secondo è l’autore della sceneggiatura del quinto episodio della serie, ritenuto da molti uno dei migliori episodi della serie.

Non ci resta che attendere con trepidante attesa l’annuncio di una data di uscita del film, il prossimo Captain America, che vedrà nel ruolo del Soldato Anthony Mackie a sostituire l’amato Chris Evans.