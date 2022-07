Thor Love and Thunder: il Dio del Tuono domina la classifica degli incassi

Thor Love and Thunder ha visto il ritorno di un importante personaggio della saga ambientata nel MCU, la dottoressa in fisica Jane Foster, interpretata da Natalie Portman e presente nei primi due film della saga che narra le avventure del biondo dio norreno.

Il film, uscito poco fa nelle sale, nonostante abbia diviso sia critica che pubblico, ha già incassato la bellezza di 4.916.464 euro, rendendolo il primo in classifica al box office italiano. Una somma da considerarsi ottima, visto che il film è uscito solamente 5 giorni fa. In America la pellicola ha già superato gli incassi del suo predecessore: Thor Ragnarok.

In Thor Love and Thunder, il dio del tuono, interpretato sempre da Chris Hemsworth, è alle prese con il terribile Macellatore di Dei, Gorr, interpretato dal poliedrico attore Christian Bale. Ma Thor non è solo, infatti ad aiutarlo vi è Jane Foster che si trasforma in Mighty Thor, brandendo il Mjolnir, il magico martello una volta appartenuto a Thor stesso.

L’attrice ha ammesso di essersi divertita molto sul set: è carico di battute divertenti ma ce ne è una in particolare che sta facendo impazzire i fan, ovvero una battuta bisbigliata. Jane, infatti, in uno dei momenti topici di Thor Love and Thunder, bisbiglia a Thor qualcosa, ma nessuno tranne lui ha sentito cosa. La Portman ha annunciato che il il contenuto del bisbilgio rimarrà segreto e che non intende assolutamente rivelarlo.