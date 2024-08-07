Trap: la storia vera che ha ispirato il film di M. Night Shyamalan

Trap, il nuovo film di M. Night Shyamalan, cattura l'attenzione per la sua trama avvincente e i colpi di scena mozzafiato, ma dietro le quinte di questo thriller psicologico si nasconde un'intrigante, e in un certo senso divertente, ispirazione reale: l'Operation Flagship, un'operazione di polizia celebre per la sua astuta tattica di trappola.

Operation Flagship: i dettagli dell'operazione che ha ispirato Trap

Nel dicembre del 1985, l'FBI ha orchestrato l'Operazione Flagship, una trappola audace e ingegnosa per arrestare individui con mandati di cattura pendenti. L'agenzia inviò lettere a oltre 3.000 persone, invitandole a un evento speciale presso il Washington Convention Center, dove sarebbero state accolte come vincitrici di biglietti per una partita della squadra di football Washington Redskins.

All'arrivo, i sospettati furono trattati con grande cordialità da agenti che impersonavano personaggi dell'ambiente sportivo, solo per scoprire poi che l'evento era una copertura per arrestarli. In totale, l'operazione portò all'arresto di 101 persone e dimostrò l'efficacia di tattiche sociali anche nel contesto delle operazioni di polizia.

Trap e l'Operation Flagship: le parole di Shyamalan

Dell'operazione speciale che ha ispirato Trap e della sua messinscena ne ha parlato il regista stesso in un'intervista per Empire:

È stato esilarante. I poliziotti erano letteralmente cheerleader e mascotte. Questi ragazzi ballavano mentre entravano. E sono stati tutti catturati. È stato così contorto e divertente. - M. Night Shyamalan

Riguardo la performance di sua figlia, che ha il ruolo della cantante Lady Raven, Shyamalan ha aggiunto "Ho diretto un intero concerto! E non era solo una cosa sullo sfondo. È ugualmente importante. Non c'è un concerto finto in corso. Amo l'idea del cinema come finestre dentro finestre. Uno dei motivi per cui si va a vedere il film al cinema è perché c'è letteralmente un vero concerto che non si può vedere da nessuna parte se non in quel film".

Trap vi aspetta nelle sale italiane dal 7 agosto.