Trap: 3 film da guardare se vi è piaciuto il nuovo film di M. Night Shyamalan

Trap è un thriller avvincente diretto da M. Night Shyamalan, noto per il suo talento nel creare atmosfere di tensione e suspense. Questo film, che si distingue per la sua intensità e la complessità del suo protagonista, vede Josh Hartnett nei panni di un uomo che vive una doppia vita: un amorevole padre e un pericoloso serial killer noto come "Il Macellaio". Dopo avervi proposto la nostra recensione, vediamo insieme quali film guardare se avete amato questo film.

Nightcrawler (2014) - Dan Gilroy

3 film da guardare se ti è piaciuto trap: nightcrawler

In Nightcrawler, Jake Gyllenhaal interpreta Lou Bloom, un ambizioso videomaker che filma scene di crimini per venderle ai notiziari. Questo thriller esplora l'ossessione e la mancanza di etica, simili alla doppia vita del protagonista di Trap, dove il serial killer non manca di apparire come un perfetto padre di famiglia. In Nightcrawler, benché il protagonista non abbia tendenze omicide, compie degli atti tutto fuorché sani ed etici.

Mystic River (2003) - Clint Eastwood

3 film da guardare se ti è piaciuto trap: mystic river

Diretto da Clint Eastwood, Mystic River è un dramma intenso che si concentra sulle vite di tre amici d'infanzia, segnate da un evento tragico. La storia, come in Trap, esplora la complessità dei personaggi e i segreti che possono distruggere vite. Le interpretazioni magistrali di Sean Penn e Tim Robbins fanno di questo film un'esperienza indimenticabile. Simile a Trap per il colpo di scena inaspettato e per il tema degli omicidi.

Psycho (1960) - Alfred Hitchcock

3 film da guardare se ti è piaciuto trap: psycho