Ufl: mostrato un gameplay di 8 minuti del rivale di fifa

UFL, il gioco candidato ad essere il “vero” rivale di FIFA e eFotball, torna alla cronaca presentando un nuovo gameplay di 8 minuti circa.

UFL – Che gioco sarà?

Per la prima volta svelato durante il Gamescom 2021, UFL vuole portare nelle case dei giocatori una nuova esperienza di gioco valorizzando estremamente il multiplayer. Fin dall’inizio ha voluto mettere in chiaro la forte competizione con i due pilastri calcistici a livello di gaming e, in un primo momento, il gioco sarà free to play. Strikerz, la casa di produzione del gioco, non ha ancora ufficializzato una data di uscita. L’unica informazione è che il titolo dovrebbe essere disponibile per tutti entro la fine del 2023.

UFL – Il nuovo gameplay

Il nuovo lungo video, proveniente dalla versione Alpha del gioco, ci fa vedere un secondo tempo che mostra molte azioni di gioco con passaggi, tiri in porta e goal che caratterizzano le novità rispetto quello che si era visto fino a ora.

Il video dimostra già una certa stabilita ma, come ribadito più volte da Strikerz, va ricordato che si tratta di una versione Alpha risalente a gennaio. Vengono infatti sottolineate, dagli stessi sviluppatori, tutte le imperfezioni presenti nel gioco, come una certa mancanza di vita e personalità dei giocatori in campo, e tutto questo con il passare del tempo sicuramente subirà delle modifiche.

Nello specifico gli sviluppatori del gioco hanno rilasciato dichiarazioni inerenti un prossimo aggiornamento relativo alle animazioni.

Molto importante per gli sviluppatori di UFL è l’opinione degli utenti. Infatti viene chiesto loro di fornire feedback di quanto visto in modo da poter adeguare al meglio il gioco e correggere gli eventuali errori. Si vede, comunque, il lavoro sul gioco rispetto agli ultimi video e sicuramente, proseguendo su questa strada, UFL al momento dell’uscita darà soddisfazione a molti degli appassionati di giochi sul calcio.

