V Rising: guida ai Gruppi Sanguigni

Un lancio di successo

V Rising è un titolo survival RPG che sta riscuotendo enorme successo su Steam, avendo raggiunto 150.000 giocatori in contemporanea al lancio della sua versione in accesso anticipo nel maggio del 2022, per poi riavvicinarcisi a maggio di quest'anno in occasione del lancio della versione 1.0. Congratulazioni agli sviluppatori per questo importante traguardo!

I gruppi sanguigni

In questo articolo approfondiremo quella che è la meccanica dei gruppi sanguini, parzialmente trattata nella nostra recensione che potete trovare qui.

Come ogni vampiro del folklore che si rispetti, anche in V Rising il sangue rappresenta un elemento cardine nella nostra avventura. In primis perché funge da "abbeveratoio" per recuperare la salute, ma anche per i miglioramento alle statistiche che offre. Non ogni sangue è però uguale, in base al tipo di creatura di cui ci sazieremo e al suo livello cambierà in maniera drastica il boost delle abilità passive che otterremo.



Descrizione e bonus dei gruppi sanguigni in V Rising

Fallito: gruppo di default, non attribuisce nessun beneficio. Permette di recuperare sangue tramite roditori con lo scopo di recuperare la salute. Creatura: aumenta la velocità di movimento, la resistenza al sole, la resistenza al danno, e la rigenerazione della salute. Si ottiene tramite gli animali. Ideale per la caccia durante il giorno.

Tier 1: 3% - 15% di bonus alla velocità di movimento

Tier 2: 10% - 25% di bonus alla resistenza al sole

Tier 3: 8% - 16% di bonus alla resistenza al danno

Tier 4: 100% di aumento della rigenerazione della salute

Tier 5: Potenzia tutti gli effetti precedenti del 25%

3. Lavoratore: migliora l'ottenimento delle risorse, aumenta la resistenza a determinati fenomeni atmosferici, e migliora la velocità di movimento quando in groppa al cavallo. Si ottiene consumando civili e altri umani non ostili. Ideale per la collezione di risorse.

Tier 1: 10% - 30% di bonus all'ottenimento delle risorse

Tier 2: 15% - 25% bonus ai danni contro le risorse

Tier 3: 10% - 20% bonus alla velocità quando in groppa al cavallo

Tier 4: 3% di probabilità di distruggere istantaneamente un nodo di risorse e di innescare un aumento di velocità.

Tier 5: potenzia tutti gli effetti precedenti del 25%

4. Bruto: migliora le cure e la velocità d'attacco. Si ottiene principalmente dai banditi e dai soldati. Ideale per i combattimenti contro boss complicati.

Tier 1: 6% - 12% di bonus al life-stealing

Tier 2: 8% - 16% di bonus alla velocità d'attacco e aumenta di 1 il gear score

Tier 3: 15% - 30% di bonus alle cure ricevute con un aggiunta del 4% in caso di colpo mortale

Tier 4: 6% di probabilità che il recupero della salute aumenti la velocità del 20% e il danno fisico del 20%

Tier 5: potenzia tutti gli effetti precedenti del 25%

5. Ladro: migliora il colpo critico, la velocità di movimento, e il cooldown delle skill di viaggio. Si ottiene tramite le guardie. Ideale per un gameplay frenetico.

Tier 1: 10% - 20% di bonus sulla probabilità di effettuare un colpo critico tramite armi

Tier 2: 8% - 15% di bonus alla velocità di movimento

Tier 3: 15% - 30% di bonus al tasso di recupero della skill di movimento. Attribuisce inoltre il 100% di probabilità di infliggere un colpo critico con il prossimo attacco fisico dopo aver usato la skill di movimento

Tier 4: 50% di bonus sulla probabilità che un colpo critico aumenti i danni subiti del 15% per 4 secondi

Tier 5: potenzia tutti gli effetti precedenti del 25%

6. Guerriero: migliora l'attacco fisico, la resistenza al danno, e il cooldown delle skill delle armi. Ottenibile dalle guardie. Ideale per uno stile di combattimento corpo a corpo.

Tier 1: 10% - 15% di bonus alla potenza fisica

Tier 2: 10% - 20% di bonus al cooldown delle skill delle armi

Tier 3: 6% - 12% di bonus alla resistenza ai danni subiti e 25% di bonus all'aumento dei danni quando colpiti al massimo della salute

Tier 4: 10% di bonus alla probabilità di eseguire una parata riducendo i danni subiti del 50%. Inoltre, parare un attacco nemico aumenti i danni inflitti del 20%

Tier 5: potenzia tutti gli effetti precedenti del 25%

7. Studioso: migliora gli attributi di spellcasting tra cui il potere delle magie, il cooldown delle magie, e la life-steal. Si ottiene principalmente dai maghi e altri spellcasters. Ideale per coloro che preferiscono combattere dalla distanza utilizzando magie.

Tier 1: 10% - 20% di bonus alla potenza delle magie

Tier 2: 10% - 20% di bonus al cooldown delle magie

Tier 3: 5% - 10% di bonus sulle magie di life-stealing

Tier 4: 15% di bonus sulla probabilità di azzerare il cooldown delle magie al loro utilizzo

Tier 5: potenzia tutti gli effetti precedenti del 25%

8. Mutante: migliora la velocità di risucchio del sangue dai nemici, la resistenza, e la velocità di movimento. Ideale per lunghe sessioni lontani dal proprio castello.

Tier 1: 25% - 50% di bonus alla velocità di risucchio del sangue

Tier 2: 10 - 25 di bonus ad ogni resistenza

Tier 3: 10% - 20% di bonus alla velocità di movimento quando trasformato

Tier 4: 40% di bonus alla probabilità di convertire le vittime in mutanti quando vengono uccise con il morso

Tier 5: potenzia tutti gli effetti precedenti del 25%

9. Draculin: migliora la velocità di movimento durante la notte, il danno inflitto ai nemici indeboliti, e il recupero della salute. Ideale per la caccia durante la notte.

Tier 1: 10% - 20% di bonus alla velocità di movimento durante la notte

Tier 2: 10% - 20% di bonus al danno inflitto ai nemici con salute inferiore al 30%

Tier 3: 40% - 80% di bonus al recupero della salute

Tier 4: garantisce 1 carica addizionale di morso e cura del 5% la salute massima quando viene ucciso un nemico tramite morso

Tier 5: potenzia tutti gli effetti precedenti del 25%

10. Sangue dell'immortale: ottenibile unicamente uccidendo dracula in difficoltà brutale, è in assoluto il più potente dei gruppi sanguigni.

Tier 1: 100% di bonus al danno fisico e delle magie

Tier 2: 15% di bonus alla velocità di movimento e 30% di bonus alla velocità d'attacco dell'arma principale

Tier 3: 40% di resistenza al danno

Tier 4: 100% di bonus al cooldown della skill di movimento

Tier 5: 50% di possibilità di eliminare il cooldown delle skill quando utilizzate

Conclusione