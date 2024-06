Come riportato dalla stessa Blizzard: "Quella vecchia canaglia di Marin si è lasciato alle spalle la sua vecchia vita e sta per partire per una nuova avventura: la gestione di un resort! Nascosto nelle bellissime Isole Spirali, il Marin è il nuovo luogo di villeggiatura di Azeroth dove non manca niente: intrattenimenti coinvolgenti, trappole per turisti e persino alcuni dei vecchi amici pirati di Marin. Prepara i bagagli e pianifica il tuo itinerario, perché sta per arrivare Periglio in Paradiso."