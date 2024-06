V Rising, Recensione: la notte appartiene ai vampiri!

V Rising è un gioco di ruolo survival sviluppato da Stunlock Studios e uscito su Steam l'8 maggio di quest'anno. Il titolo è stato disponibile in accesso anticipato per due anni, a partire dal maggio del 2022. In V Rising impersonificheremo un vampiro che si farà strada tra numerosi nemici per riconquistare la sua forza, da secoli ormai persa. Il titolo presenta uno stile di combattimento unico, con un gameplay fortemente influenzato dalla gestione delle risorse e dal crafting degli oggetti, nonché dalla creazione e difesa del proprio castello.

8.5 V Rising V Rising è un survival RPG con elementi action estremamente valido, adatto per quei giocatori che amano il grinding di risorse e il crafting per migliorare il proprio equipaggiamento. Il sistema di combattimento è ben strutturato, offrendo numerosi armi e skill per sconfiggere i nemici. Il design è ben curato e immersivo. Numerose armi e skill tra cui scegliere

Personalizzazione totale del castello

Combattimento dinamico e divertente

Estetica curata ed immersiva Fa molto leva sul grinding per l'ottenimento delle risorse

A volte non è chiaro come ottenere le giuste risorse necessarie per continuare l'avventura

Storia

Il gioco ci dà il benvenuto con una cut scene, in cui viene spiegata la storia dietro al titolo. Secoli fa il mondo era governato dai vampiri, finché non vennero sconfitti dagli umani e obbligati a rifugiarsi nell'oscurità. Ora però sono assetati di sangue e bramano il potere che un tempo li contraddistingueva. Giocheremo nei panni di un vampiro in cerca di vendetta, combatteremo contro chiunque respiri per placare la nostra sete.

Gameplay

V Rising può essere giocato sia in giocatore singolo co-op o multiplayer PvP. Il titolo è classificato come surival RPG, con però caratteristiche riconducibili ad un action RPG, seppure il combattimento risulta essere molto meno frenetico. Il giocatore ha a disposizione una skill di movimento per evadere dai colpi nemici e tre skill che infliggono danno. Le meccaniche del gameplay ci verranno introdotte tramite un efficiente tutorial, che ci seguirà nell'acquisizione di nuove risorse e nella scoperta di nuovi macchinari e materiali.

Armi, combattimento e risorse

Inoltre il gioco offre la possibilità di utilizzare molte armi, ognuna con tre skill e utilità molto particolari e uniche:

Spada : un'arma ben bilanciata. La sua particolarità è che risulta essere estremamente utile nella raccolta di vegetali.

: un'arma ben bilanciata. La sua particolarità è che risulta essere estremamente utile nella raccolta di vegetali. Asce : due asce ad una mano che infliggono danni da taglio. Sono particolarmente utili nel raccogliere legna.

: due asce ad una mano che infliggono danni da taglio. Sono particolarmente utili nel raccogliere legna. Mazza : un'arma pesante che infligge danno contundente. Viene utilizzata per raccogliere minerali e rocce.

: un'arma pesante che infligge danno contundente. Viene utilizzata per raccogliere minerali e rocce. Lancia : è un'arma corpo a corpo a lungo raggio che spinge all'indietro il nemico.

: è un'arma corpo a corpo a lungo raggio che spinge all'indietro il nemico. Seghe circolari : due lame ad una mano che infliggono danno da taglio. Come la spada, hanno particolare effetto sulla vegetazione.

: due lame ad una mano che infliggono danno da taglio. Come la spada, hanno particolare effetto sulla vegetazione. Mietitore : un'arma a due mani che infligge danno da taglio e particolarmente utile contro i non-morti.

: un'arma a due mani che infligge danno da taglio e particolarmente utile contro i non-morti. Spadone : un'imponente spada a due mani che infligge pesante danno fisico. L'ideale nella raccolta di legna.

: un'imponente spada a due mani che infligge pesante danno fisico. L'ideale nella raccolta di legna. Frusta : un'arma con un attacco penetrante che infligge danni fisici addizionali se usata in mid-range.

: un'arma con un attacco penetrante che infligge danni fisici addizionali se usata in mid-range. Arco lungo : un'arma a lungo raggio che scocca frecce. Ha un gittata minore della balestra ma maggiore della pistola.

: un'arma a lungo raggio che scocca frecce. Ha un gittata minore della balestra ma maggiore della pistola. Balestra : un'arma a lungo raggio che scocca frecce. Tra le armi a distanza è quella con la gittata maggiore.

: un'arma a lungo raggio che scocca frecce. Tra le armi a distanza è quella con la gittata maggiore. Pistola: un'arma adatta agli scontri mid-range, utilizza polvere da sparo per sparare potenti proiettili.

La presenza di una lista così profonda di armi utilizzabili rende il gameplay molto dinamico e dà al giocatore molti spunti su come approcciare i diversi nemici, in quanto ognuna è a modo suo importante. Inoltre, tutte le armi possono essere migliorate, partendo dalla più comune qualità ossa, craftabile semplicemente distruggendo scheletri, fino ad arrivare all'incredibile livello ancestrale epico.

Il combattimento è una ventata di aria fresca in questo genere videoludico. È molto dinamico pur puntando molto sulla semplicità: non avremo numerose skill e combo da perfezionare per triturare ogni nemico che incontreremo come avviene negli action RPG, ma gli sviluppatori hanno scelto uno stile molto più ponderato e puntano sulla diversità delle armi che hanno implementato per lasciare all'arguzia del giocatore di usarle nel modo più efficiente. Per esempio, incontreremo boss con cui sarà più efficace un'arma a lunga gittata e altri in cui dovremo concentrarci sul corpo a corpo, scegliendo inoltre le giuste skill a supporto dello stile da noi adottato.

Al giocatore è chiaro fin da subito che dovrà porre molta attenzione nella gestione delle risorse collezionabili nel mondo di gioco, che verranno poi utilizzate per costruire armi, macchinari, e mura per fortificare il nostro castello. Nelle prime ore di gioco dovremo raccogliere molta legna e pietra, che ci permetteranno di costruire una prima fortezza e iniziare a migliorare il nostro gear score. La difficoltà in V Rising scala proprio in base a questo parametro, che funzionerà come livello: ogni arma ed armatura ha un gear score che andrà ad aumentare in modo direttamente proporzionale alla maggiore qualità delle risorse necessarie per costruirla. Al salire di livello, potremo affrontare boss sempre più potenti che a loro volta che ci permetteranno di sbloccare e costruire armi ed armature di qualità ancora maggiore, e così via.

Sangue

Il sangue è un'ulteriore caratteristica che contraddistingue V Rising dagli altri titoli che ne condividono il genere. Come ogni vampiro che si rispetti, anche noi dovremo soddisfare la nostra sete di sangue sfruttando vittime inermi, altrimenti subiremo danno nel tempo. Dovremo quindi tenere perennemente sotto controllo la nostra barra del sangue, che fungerà inoltre da seconda barra della vita, in quanto da qui potremo accingere per recuperare la salute dopo uno scontro. Non ogni sangue è però uguale: in base alla sua tipologia e livello del nemico da cui la otterremo, riceveremo un determinato miglioramento alle nostre statistiche. Di conseguenza, in vista di uno scontro con un potente boss, sarà importante valutare con attenzione la vittima.

Roccaforte

Questo elemento può essere riconducibile ad un Rust o ad un Valheim, il funzionamento è abbastanza simile. Nel mondo di gioco si collezionano risorse, tramite dei macchinari le si elaborano per ottenere materiali che serviranno, tra le altre cose, per costruire il nostro castello. Nelle prime ore di gioco la nostra roccaforte sembrerà tutto fuorchè che un castello, in quanto non avremo ancora la possibilità di elaborare la pietra richiesta per costruire le mura in pietra e le risorse a nostra disposizione dovranno essere dosate in maniera molto precisa. Di conseguenza dovremo optare per delle palafitte in legno.

Il castello ha in V Rising un ruolo molto importante. Oltre che essere la nostra base operativa da cui gestiremo le risorse e i materiali, sarà essenziale per proteggerci dal sole. Infatti, è risaputo che i vampiri sono deboli alla luce solare, e il gioco punta molto su questa caratteristica di gameplay. Di fianco alla minimappa troviamo una bussola che ci dirà in tempo reale l'orario all'interno del mondo di gioco: le ore passano molto più velocemente che nella realtà, con lo scopo di rendere il gameplay più dinamico. Il giocatore dovrà quindi tenere questa caratteristica in considerazione quando deciderà come gestire la propria giornata: per esempio, può scegliere di andare a caccia durante la notte e gestire il proprio inventario durante il giorno.

Trasformazioni e V Blood

Un'altra caratteristica che gli sviluppatori di V Rising hanno voluto integrare all'interno del titolo che rispecchia la figura del vampiro nel folklore è la loro capacità di trasformarsi in diverse creature. Qui troviamo un altro elemento che separa nettamente l'esperienza che il giocatore incontrerà in questo titolo contro i suoi concorrenti dello stesso genere. Di seguito, la lista delle diverse trasformazioni che potremo sfruttare in V Rising:

Lupo : permette di trasformarti in una lesta creatura che aumenta del 60% la propria velocità di movimento.

: permette di trasformarti in una lesta creatura che aumenta del 60% la propria velocità di movimento. Ratto : permette di trasformarsi in una piccola creatura che ci permetterà di intrufolarci nell'ambiente di gioco senza destare sospetti.

: permette di trasformarsi in una piccola creatura che ci permetterà di intrufolarci nell'ambiente di gioco senza destare sospetti. Orso : una potente creatura capace di distruggere i contenitori di risorse per collezionarle più velocemente. Aumenta la resistenza di 25, la velocità di movimento del 15% e riduce il danno ricevuto del 15%. Inoltre, rigenera la salute più velocemente.

: una potente creatura capace di distruggere i contenitori di risorse per collezionarle più velocemente. Aumenta la resistenza di 25, la velocità di movimento del 15% e riduce il danno ricevuto del 15%. Inoltre, rigenera la salute più velocemente. Umano : utilizzata per non dare sospetti in presenza di altri umani. Tuttavia, i maghi possono capire l'inganno, inoltre consuma grandi quantità di sangue.

: utilizzata per non dare sospetti in presenza di altri umani. Tuttavia, i maghi possono capire l'inganno, inoltre consuma grandi quantità di sangue. Pipistrello : simbolo inequivocabile del vampiro. Permette di volare, riducendo enormemente i tempi di viaggio.

: simbolo inequivocabile del vampiro. Permette di volare, riducendo enormemente i tempi di viaggio. Rana : permette di saltare molto più in alto del normale.

: permette di saltare molto più in alto del normale. Ragno: è in grado di rintanarsi sotto terra per nascondersi dai nemici.

Sarà possibile sbloccare tutte le trasformazioni durante le varie fasi del gioco, ognuna sarà una ricompensa di un boss. Per esempio, il primo boss che incontreremo nel gioco sarà Alpha Wolf che, dopo averlo sconfitto, ci darà la possibilità di trasformarci in lupo.

Qui entra in gioco una meccanica sensazionale di V Rising, quella del V Blood. Aumentando di gear score, potremo tracciare boss sempre più difficili che ci daranno la possibilità di sbloccare nuovi macchinari, materiali, trasformazioni e ottenere importanti risorse. Questi boss si trovano all'interno del mondo di gioco, o all'interno di specifiche roccaforti, o girovagano per le strade, in attesa del nostro inevitabile incontro.

Mappa

La nostra avventura ha inizio nella parte sud della mappa, nella regione di Farbane Woods. Qui troviamo numerosi avamposti di banditi, ma anche cimiteri pieni di non-morti e stregoni. Questi luoghi sono la chiave per ottenere le risorse, in quanto il gioco ci farà presente in quali di queste aree potremo recuperare lo specifico materiale di cui abbiamo bisogno, facendo molto leva sulla componente grind, che sicuramente al titolo non manca. Essendo la mappa così vasta, viene data la possibilità al giocatore di costruire waypoints nelle diverse aree di interesse, per velocizzare i viaggi. Inoltre, vi sono diverse aree utilizzate come respawn in caso di morte, anche queste estremamente utili in quanto ci troveremo a dover affrontare nemici formidabili potenzialmente lontani dal nostro castello.

