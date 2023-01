Velma: ecco il trailer della serie spin-off di scooby doo

Ritorna la gang di Scooby Doo con Velma, la serie prequel animata che si mostra finalmente in un trailer ufficiale.

HBO Max sta per riportarci il quartetto risolvi crimini “soprannaturali” più amati. Presto, infatti sarà disponibile sulla piattaforma streaming, Velma la serie animata con protagonista il membro più intelligente e razionale della gang di Scooby Doo, il gruppo di detective di casi apparentemente paranormali ma che, alla fine, si rivelavano essere un inganno da parte di un normale ed umano criminale. Il trailer ufficiale è disponibile online ed ha già ottenuto circa quattro milioni di visualizzazioni.

La trama di Velma

La serie, è un prequel di Scooby-Doo ! Dove sei tu? e si ambienterà durante gli anni del liceo: i quattro amici Velma, Fred, Daphne e Shaggy saranno alle prese con un omicidio avvenuto a danno di una studentessa, nella loro scuola. Questo spingerà l’astuta Velma a voler creare la banda che tutti amiamo e conosciamo. Il trailer però, non ci mostra uno dei personaggi principali della vecchia serie televisiva, ossia il quinto membro della gang, gigantesco ed affamatissimo alano Scooby Doo; siamo sicuri, però, che lo vedremo arrivare prima o poi, probabilmente come un cucciolo.

Spazio all’inclusività

Il trailer ci mostra dei cambiamenti rispetto alla serie originale del 1969 e sono ottimi e conformi ai nostri tempi. Sia Velma che Shaggy sono dei ragazzi con la pelle scura. Inoltre, si vede chiaramente una scena di due giovani ragazzi innamorati si baciano ed anche la stessa Velma avrà una cotta per una sua compagna di scuola.

Tra il cast vocale abbiamo i quattro protagonisti Mindy Kaling (The Office), Glenn Howerton (A.P. Bio) nel ruolo di Fred, Sam Richardson (Veep) di Shaggy e Constance Wu (Fresh Off the Boat) di Daphne.

Mentre la serie è già disponibile in streaming negli Stati uniti, non abbiamo ancora notizie ufficiali su quando Velma uscirà in Italia, tranne che l’uscita è prevista nel corso di quest’anno.