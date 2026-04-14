Insidious 6, ecco il trailer e la data di uscita del nuovo film horror prodotto da James Wan

Lunedì, durante la presentazione al CinemaCon, la Sony Pictures ha presentato il primo trailer di Insidious: Out of the Further (Insidious: Fuori dall'Altrove), il sesto capitolo della saga nota horror.

Trama e trailer di Insidious 6

Amelia Eve (conosciuta per il suo ruolo in The Haunting of Bly Minor di Mike Flanagan) interpreta Gemma, una giovane madre che alleva sua figlia nella casa dove è cresciuta.

La donna scopre che può viaggiare verso l'Altrove, il regno purgatorio delle anime perse nel cuore dell'universo di Insidious e, quando qualcosa di malvagio la segue, Gemma scopre un'abilità che cambia tutto: non entra semplicemente nell'Altrove, ma può riportare nel mondo reale ciò che vive lì. Una volta che i demoni si rendono conto del suo potere, le cose inizieranno ad andare molto, molto male.

Il cast e la data di uscita

Lanciato nel 2010, il franchise Insidious di James Wan e Leigh Whannell racconta principalmente dell'esistenza di un regno malevolo noto come l'Altrove, una dimensione ultraterrena abitata da spiriti vendicativi e demoni che cercano di infiltrarsi nel mondo dei vivi.

Le conseguenze sono terrificanti per coloro che ne subiscono gli effetti, vedi la famiglia Lambert nei film precedenti e, soprattutto, il personaggio di Lin Shaye (che torna in questa pellicola come filo conduttore di tutti i film del franchise), che interpreta la medium Eloise.

Prodotta da Jason Blum e James Wan, Insidious: Out of The Further vede nel cast oltre alla Eve e alla Shaye, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell e Island Austin. Con la regia di Jacob Chase (Come play), il film sarà disponibile nelle sale il 21 agosto.