Venom: The Last Dance, guarda il primo trailer del film con Tom Hardy

La Sony ha ufficialmente lanciato il primo trailer di Venom: The Last Dance , l'ultimo capitolo della saga con Tom Hardy nei panni del simbionte . Il film è l'atto conclusivo di una trilogia nata nel 2018 con Venom, proseguita nel 2021 con Venom - La furia di Carnage e che si prepara al gran finale .

Tom Hardy , oltre ad interpretare Eddie Brock per l'ultima volta, ha anche co-scritto la storia alla base di Venom: The Last Dance con la regista Kelly Marcel. Prodotto da Amy Pascal, Avi Arad, Matt Tolmach e Hutch Parker, il film arriverà nelle sale il 25 ottobre .

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.