Venom: gli attori di spider-man 2 lo esaltano

Indice dei contenuti Tweet dei doppiatori su Venom

L’attore Tony Todd è tornato su Twitter ancora una volta questa settimana per pubblicizzare Venom, il ruolo che interpreterà nel sequel di Marvel’s Spider-Man. Lo ha già fatto più di una volta, ma questa volta è stato raggiunto da alcuni degli altri attori che si sono uniti alla conversazione criptica per accennare a ciò che verrà. La breve interazione ha come minimo reso le persone più entusiaste per il gioco, anche se è naturale che hanno saltato dettagli che vedremo presto una sorta di evento PlayStation per mostrare più del gioco.

Il gioco, presentato nel 2021 sfruttando il seguito del successo di Marvel’s Spider-Man e Spider-Man: Miles Morales, mostra nel trailer a sorpresa per i fan i due personaggi che combattono assieme ma nell’audio si sente Kraven dire che è alla ricerca della sua vera preda e alla fine appare Venom.

Tweet dei doppiatori su Venom

Subito dopo viene annunciato ufficialmente che a doppiare Venom sarebbe stato Tony Todd considerato un’icona del mondo horror per il suo ruolo in Candyman da attore. Per poi negli anni ritagliarsi parti da doppiatore sia di film sia di videogiochi. Fin da quando è stata rivelata la sua presenza l’attore ha pubblicato dei post di aggiornamenti sul videogioco.

A maggio 2022 addirittura ha anticipato che stava realizzando il motion capture di Venom. E recentemente ha scritto un post su Twitter in cui dichiara che Venom “comanda” in Spiderman 2. A cui sono seguite le risposte di Yuri Lowenthal, doppiatore di Peter Parker, che sostiene l’affermazione di Todd e del doppiatore di Miles Morales, Nadji Jeter, che in maniera molto criptica afferma che i giocatori non sono pronti per quello che sta arrivando.

Nonostante una data di uscita prevista per il 2023, Insomniac Games e Sony, non si sono mai sbilanciate a livello promozionale sul gioco sicuramente per questioni di eventuali ritardi. Gli unici a dare notizie sullo sviluppo sono i doppiatori su Twitter, principalmente Tony Todd, e più di queste notizie non arrivano ai fan del gioco.

L’uscita prevista per PS5 di Marvel’s Spider-Man 2 rimane nel 2023.