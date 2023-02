Atomic heart: un nuovo trailer con jensen ackles

Indice dei contenuti Atomic Heart, l'attacco è la miglior arma

A pochi giorni dall’uscita del videogioco è stato reso pubblico un trailer di Atomic Heart che vede protagonista Jensen Ackles, star già vista in Supernatural e The Boys.

Il trailer del videogioco, che ricordiamo essere di natura ufficiale e non fan made, ci mostra l’attore intento ad insegnare ad una bambina vestita da maghetta come poter sopravvivere all’olocausto tecnologico in atto nel videogioco.

Sembra altresì lampante la chiara frecciatina a Hogwarts Legacy, titolo uscito nei giorni scorsi e che non sembra preoccupare per nulla gli sviluppatori di Atomic Hearts, quasi volessero far intendere che sono pronti a dar battaglia.

Ciò che sappiamo del videogioco in questione è che sarà uno sparatutto in prima persona con elementi RPG, e che la trama ruoterà intorno ad una realtà alternativa del 1955 dove l’Unione Sovietica è già molto avanti in termini tecnologici

Il protagonista sarà un agente speciale del KGB di nome P-3, mandato dal governo ad investigare in una struttura industriale in disuso.

Impugnando una delle tante armi che saranno a disposizione del protagonista del gioco Jensen Ackles ci mostrerà imperterrito, e con la sua classica verve da duro, come poter affrontare e distruggere gli automi di Facility 3826, attaccando quelli che apparentemente sono manichini inanimati.

Niente di più facile a quanto sembra, anche se dai trailer già visionati del gameplay abbiamo intenzione di credere che nel videogioco sarà molto meno veloce e indolore di come il famoso attore ci mostra nel nuovo trailer di Atomic Heart.

Ricordiamo ai nostri lettori che Atomic Heart è sviluppato da Mundfish, e uscirà nei negozi il 21 febbraio 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Se siete curiosi quanto noi di scoprire questo videogioco in tutto il suo splendore non vi resta che continuare a seguire le pagine di Hynerd.