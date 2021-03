WandaVision: le teorie degli ultimi 3 episodi

WandaVision √® giunto alla conclusione e questi ultimi 3 episodi sono stati un vero e proprio shock per tutti i fan dei Marvel Studios. L’episodio 7, l’ultimo in formato sitcom moderna, apre le porte ai mille misteri intorno a WandaVision. Se vi siete persi i nostri easter eggs sugli episodi precedenti, cliccate qui. Ma cosa √® successo nelle ultime 3 puntate? Scopriamolo insieme!

Infrangere la quarta parete

Nel settimo episodio, WandaVision fa un tributo alle sitcom della modernit√†. Wanda, ancora con i vestiti di Halloween, alterna scene in cui si risveglia senza Visione e in cui parla direttamente alla telecamera, prassi ormai nelle sitcom degli ultimi 15 anni tra cui:¬†The Office,¬†Parks¬†& Recreation¬†e¬†Modern Family. Per quanto riguarda la sigla, quest’ultima ricorda molto la serie con Steve Carrell.

Wandavision – Stan Lee Tribute

La sigla non √® solo un tributo ad una delle sitcom pi√Ļ divertenti degli ultimi tempi, ma anche a Stan Lee. Il numero della targa, 122822, non √® altro che la data di nascita di Stan Lee: 28 dicembre 1922.

L’allargamento dell’HEX

Durante l’episodio Wanda perde quasi il controllo dei suoi poteri, infatti gli oggetti intorno a lei continuano a cambiare, come se la realt√† si stesse riscrivendo di volta in volta. Dopotutto, ha utilizzato tutte le sue forze per allargare l’HEX e salvare Visione. Molto divertente √® infatti la scena in cui Billy e Tommy, mentre giocano con un GameCube, si ritrovano tra le mani prima un joypad Atari 2600, per poi passare dalle carte Uno ad un controller Wii.

Billy e Tommy – WandaVision

La new entry nell’HEX √® Darcy, insieme a tutti gli agenti della S.W.O.R.D. che sono diventati dei membri di un circo, ed interpreta una donna forzuta. Viene subito riconosciuta da Visione, che la libera dal controllo mentale di Wanda riportandola alla realt√† dei fatti. Inizia cos√¨ un recap degli eventi in cui Darcy spiega a Visione tutta la sua storia e le vicende prima e dopo lo schiocco di Thanos.

WandaVision – Darcy Lewis

Da vera e propria paladina dei Nerd, Darcy cita l’origine del suo corpo, dall‘intelligenza artificiale JARVIS fino alla sua doppia morte per mano di Wanda e poi di Thanos. Gli ostacoli, per√≤, non sembrano terminare anche perch√© il loro tragitto sul camioncino color cammello viene sempre sbarrato da lavori stradali, bambini che attraversano la strada e altri impedimenti made by Wanda Maximoff. Nel frattempo, Agnes viene a prendere i gemelli per far riposare Wanda, ed √® un bene perch√© man mano la realt√† intorno a s√© inizia a mutare e quasi a sgretolarsi.

La pubblicità Nexus

La protagonista è sempre la stessa e questa volta ha problemi di depressione, ma trova la soluzione nelle pillole Nexus. Il tutto ha una spiegazione anche questa volta, perché la pubblicità si potrebbe riferire alle Entità Nexus nei fumetti, personaggi che hanno la capacità di cambiare il flusso del tempo universale e la realtà.

Wandavision – Nexus

Nei fumetti si parla anche di Nexus of All Realities, un luogo dove tutte le dimensioni si incrociano e si pu√≤ accedere agli altri universi. La sua storia √® sconosciuta e non √® chiaro da chi o cosa sia stata creato, ma nell’universo noto come Terra-616, il Nexus si trova nelle paludi della Louisiana. Un richiamo all’attesissimo Doctor Strange – Multiverse of Madness?

La trasformazione di Monica

Nel frattempo, fuori dalla Hex, Monica e Jimmy cercano l’aiuto di¬†vecchi colleghi dello S.W.O.R.D. per entrare a Westview ma senza risultati, fin quando Monica, eroicamente, non decide di attraversare da sola la barriera. Il continuo passaggio dentro e fuori l’HEX le conferisce dei superpoteri: durante il tipico hero’s landing, gli occhi di Monica si colorano di azzurro. Nei fumetti Monica assume molte identit√†, passando da Photon, Spectrum a Pulsar, ma sicuramente nel secondo capitolo di Captain Marvel le sue abilit√† saranno chiarite, anche se per ora sembra essere molto forte, soprattutto dopo esser sopravvissuta ad un attacco di Wanda.

Wandavision – Monica Rambeau

Non c’√® modo di fa ragionare Wanda, che ormai sembra essere la vera e propria villain della situazione, fin quando durante un scontro con Monica, Agnes arriva in suo soccorso per portarla a casa sua. Ma √® proprio in questo momento che Agnes rivela la sua identit√†, gi√† teorizzata negli episodi precedenti: si tratta di Agatha Harkness.

Agatha All Along – WandaVision

Una volta che Wanda scende in cantina per cercare i suoi figli, Agatha si rivela come “l’altra strega della citt√†”, con tanto di canzoncina in stile sitcom intitolata It’s been Agatha All Along. Infatti, c’√® lei dietro molte peripezie e incongruenze avvenute a Westview: l’arrivo di Pietro, l’insorgere dei sospetti di Visione e la confusione di Herb nel terzo episodio.

I titoli di coda e l’ottavo episodio

Alla fine del settimo episodio si vede una scena post-credit in cui Monica trova l’entrata della cantina di Agatha, ma poi arriva Pietro per portarla via: solo nell’ottavo episodio ci si rende conto che in realt√† Pietro (oppure Fietro) non √® altro che una sentinella impossessata dal potere della strega, gli occhi e le orecchie di Agatha.

Monica e Pietro – WandaVision

L‚Äôottava puntata di WandaVision si intitola‚ÄúNelle puntate precedenti‚Äú e si apre con l’introduzione delle origini della strega Agatha Harkness nel lontano 1622, ai tempi delle Streghe di Salem. Da qui, ci si rende conto del grande potenziale che ha e il suo asso nella manica: risucchiare il potere dalle altre streghe.

Agatha ha un solo scopo: scoprire l’origine dei poteri di Wanda per capire come abbia potuto creare un mondo secondo il suo volere, ed √® cos√¨ che inizia un viaggio nel passato della Maximoff, alla ricerca della risposta alle sue domande.

L’infanzia, l’HYDRA e gli Avengers: la vita di Wanda

In questo episodio c’√® un vero e proprio viaggio tra le epoche, ma non si tratta di sitcom questa volta, bens√¨ della vita di Wanda Maximoff. Il primo step √® la sua casa in Sokovia, dove vede il suo ultimo ricordo con i genitori prima che morissero a causa della bomba delle Stark Industries. In questo frangente, si nota da dove ha preso ispirazione la rossa per la creazione della sitcom anni ’50 del primo episodio: The Dick Van Dyke Show, nonch√© il suo show preferito da bambina per imparare l’inglese.

Sitcom – WandaVision

Impossibile non notare la valigia piena di DVD di alcune sitcom che hanno ispirato l’HEX creato da Wanda tra cui: I Love Lucy, Bewitched, I Dream of Jeannie, Who‚Äôs The Boss e Malcom in the Middle. Il bel quadretto familiare √® scosso dal missile delle Stark Industries, che a quanto pare baby Wanda riusc√¨ a fermare, credendo poi per tutta la vita che fosse solo difettoso per non essere esploso.

Wanda E Pietro – Wandavision

Il viaggio nei ricordi continua passando per la base dell’HYDRA dove lei e suo fratello Pietro si unirono volontari per degli esperimenti. Qui si vede chiaramente come non sia stata la Gemma della Mente a conferirle i poteri, ma quest’ultima ha solamente attivato il potere gi√† presente in lei. La Gemma, dallo scettro di Loki, sotto gli occhi sbigottiti del Barone Von Strucker, provoca una visione in Wanda, che vede una donna con il costume di Scarlet Witch ascendere verso di lei. Ma questo non basta ad Agatha, che fa continuare il percorso tra le memorie del passato.

Scarlet Witch – Wandavision

Lo step successivo √® ambientato dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron, dove si pu√≤ notare la nascita del rapporto tra Wanda e Visione. Il sintezoide cerca di consolare la ragazza in lutto per la morte di Pietro: un momento molto emotivo in cui esordisce con ‚ÄúChe cos’√® il dolore se non amore perseverante?‚ÄĚ. In sottofondo, non manca una sitcom: in questo caso √® Malcolm, che cattura anche l’interesse e divertimento di Visione.

Wanda e Visione – Base Avengers

L’ultimo ricordo √® quello decisivo: qui si vede Wanda dirigersi allo S.W.O.R.D. e reclamare il corpo di Visione, per dargli una degna sepoltura. Qualche episodio prima Wanda era stata dipinta come la cattiva che aveva rubato il corpo di Visione, quando in questo frame si vede solo lei, nel suo dolore, che cerca di percepire il suo amato, diventato ora un cumulo di fili da laboratorio.

Wanda alla base dello S.W.O.R.D. – WandaVision

Uscita dallo S.W.O.R.D. Wanda si dirige a Westview come suggerito dalla lettera lasciata da Visione. Una volta arrivata nel posto segnato dal cuoricino “to grow old in V.”, Wanda si lascia andare al suo dolore, sprigionando il potere che poi dar√† vita all’HEX e poi a Visione. Quest’ultimo sembra nascere dal potere della Gemma dell’Infinito che scorre in Wanda, a causa del colore giallo della sua “struttura ossea” durante la creazione.

Wanda crea l’HEX – WandaVision

Grazie a questo ultimo tassello, Agatha si rende conto di aver a che fare con la magia del Caos, una delle pi√Ļ potenti dell’Universo, in grado di riscrivere la realt√† e che va oltre i poteri della Gemma. Alla fine dell’episodio viene chiamata con il suo nome da strega, del suo alter ego: Scarlet Witch, la strega del Caos.

White Vision – scena post-credit

Dopo i titoli di coda e dopo aver scoperto che il corpo di Vision √® ancora in mano allo S.W.O.R.D., si pu√≤ vedere Hayward usare la magia di Wanda per rianimare il corpo di Visione, totalmente bianco, e renderlo un’arma contro Wanda. Nei fumetti White Vision ha gli stessi ricordi del vero Visione, ma √® programmato diversamente: infatti non riconosce Billy e Tommy come suoi figli o Wanda come sua moglie.

White Vision – Wandavision

Il quesito principale in questo caso rimane sempre lo stesso: Wanda ha la capacit√† di creare la vita dal nulla? Beh, la risposta si trova nell’ultimo episodio di cui parleremo nel seguente paragrafo e se non l’avete ancora visto, fermatevi qui. Sappiate solo, che la magia ha sempre un prezzo e in questo caso Wanda deve decidere tra il resto del mondo e la sua famiglia.

Il finale di stagione

Il finale di stagione si apre con uno scontro tra Wanda e Agatha, intenta a voler sottrarre i poteri di Scarlet Witch, e in cui viene presentato il Darkhold, libro di magia oscura in cui è racchiusa la storia di Scarlet Witch. Secondo le parole di Agatha, Scarlet Witch non ha una congrega e non ha bisogno di incantesimi, ma è forgiata con il solo scopo di distruggere il mondo. Per gli amanti delle serie Marvel, il Darkhold non è una new entry, perché la sua prima apparizione è legata alla serie tv Agents of S.H.I.E.L.D.

Darkhold – Wandavision

Infatti, viene presentato anche l√¨ come “libro dei dannati” in cui sono racchiusi tutti i segreti dell’Universo, ma la cui conoscenza non pu√≤ essere sopportata dalla mente umana. Nella serie, infatti, porta alla pazzia chiunque lo legga.

Lo scontro Vision – White Vision

Mentre Agatha rende partecipe Wanda del dolore che ha causato alle persone a Westview, ancora sotto il suo controllo, Vision e White Vision si scontrano, ma senza un vincitore o un vinto. Visione, grazie ai poteri della Gemma della Mente, permette a White Vision di accedere ai suoi ricordi prima di Westview, lasciandogli la libertà di scegliere se uscire o no di scena. Rivedremo White Vision in Multiverse of Madness? Non è ancora chiaro, ma sicuramente lui e Wanda si rincontreranno in futuro.

Vision – White Vision / Wandavision

Durante queste battaglie, Wanda permette ai cittadini di Westview di uscire dall’HEX e le truppe dello S.W.O.R.D. approfittano per entrare e cercare di batterla. Intanto Monica √® tenuta in ostaggio da Pietro, che si scopre non avere alcun legame con il Quicksilver degli X-Men: infatti Agatha nell’ottavo episodio spiega che il corpo del suo vero fratello √® ancora in Europa, pieno di buchi e quindi non disponibile per poterla ingannare. Secondo la strega √® solo qualcuno a caso, il cui nome √® Ralph Bonher, anche se la speranza di un crossover tra X-Men e Avengers √® sempre l’ultima a morire!

Una volta che Monica si libera da Pietro, corre in aiuto di Wanda e la sua famiglia, mostrando anche ad Hayward la capacità di rendere il suo corpo immune ai proiettili.

L’ascesa di Scarlet Witch

Verso la fine dell’episodio, finalmente si assiste alla trasformazione di Wanda Maximoff in Scarlet Witch, con tanto di uniforme bordeaux. Nonostante la sconfitta della strega Agatha Harkness, Scarlet Witch √® costretta a dire addio a Visione e ai due gemelli Billy e Tommy, perch√© dipendenti dalla sua magia e dall’HEX. Il capitolo Westview si chiude con un emozionante addio tra Visione e Wanda, mentre la realt√† intorno a loro inizia a disintegrarsi.

Scarlet Witch – Wandavision

WandaVision si conclude con Scarlet Witch che abbandona Westview e Monica che riceve un messaggio da un amico della madre. In questo caso si potrebbe trattare di Nick Fury, che nella scena post-credit di Spider-Man Far From Home si trova nella base Skrull nello spazio. Inoltre, c’√© anche una scena post-credit molto ambigua, ma che apre le porte a Doctor Strange – Multiverse of Madness.

Infatti si vede Wanda, ritiratasi in solitudine in una baita in mezzo alle montagne, prendere tranquillamente un caffè mentre la sua parte astrale, in stile Stephen Strange, sfoglia il Darkhold. Molto probabilmente, Wanda impazzirà per via del libro e sarà la villain del prossimo film? Non a caso, sente anche le voci di Billy e Tommy che chiedono aiuto: sarà lei ad aprire il Multiverso per cercare i gemelli? Tutto è possibile, ma le risposte si avranno solo durante il corso di questa fase 4!

WandaVision – Monica e lo Skrull

Intanto, su Disney+ sono anche disponibili i due episodi di Legends dedicati a Sam Wilson e Bucky Barnes, in occasione dell’uscita di The Falcon and the Winter Soldier il 19 Marzo!

