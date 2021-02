WandaVision – easter eggs degli episodi 5 e 6

L’appuntamento bisettimanale con le teorie sui nuovi episodi di WandaVision continua in occasione dell’uscita degli ultimi due, che sono stati in grado di destare molto scalpore. Prima di proseguire con l’episodio anni ’80 e lo speciale di Halloween, se non avete letto gli easter eggs degli episodi 3 e 4 vi conviene passare qui per dare un’occhiata.

Una tipica famiglia anni ’80

L’episodio inizia con Visione e Wanda alle prese con i gemellini appena nati, che proprio non ne vogliono sapere di addormentarsi fin quando proprio ” come per magia” appare alla loro porta la vicina Agnes. Quest’ultima sembra pronta a prendersi cura dei due bambini nonostante avesse giĂ altri impegni, ma Visione da bravo neo-papĂ non se la sente di lasciare i bambini nelle mani di un’estranea.

Wandavision

In un frame alquanto bizzarro, Agnes chiede a Wanda se vogliono rifare la scena dall’inizio, perchĂ© Wanda vuole che Agnes sia la babysitter di Billy e Tommy: a quanto pare i cittadini di Westview capiscono di essere controllati dal volere di un’unica persona, ovvero Wanda. Visione inizia a dubitare della trasparenza di sua moglie, perchĂ© crede che le nasconda qualcosa, ma proprio in quel momento si rendono conto che le culle sono vuote, perchĂ© sempre per magia Billy e Tommy sono cresciuti di 5 anni. La sigla trae ispirazione da Family Ties (Casa Keaton), celebre serie anni ’80 americana.

Spectrum e i misteri dietro al corpo di Visione

A differenza delle puntate precedenti, In questo episodio molto speciale si alterna anche con scene della base operativa S.W.O.R.D. dove Monica, dopo esser stata catapultata fuori da Westview, viene sottoposta ad alcuni esami con dei risultati molto strani: le sue ecografie sono bianche. Nei fumetti Monica ha il potere di trasformarsi in qualsiasi forma di energia e usa come alias il nome Spectrum: Monica Rambeau diventerĂ Spectrum grazie al campo energetico che ha giĂ attraversato due volte? Una risposta al quesito forse viene data nel sesto episodio, quando Darcy avvisa Monica del suo cambiamento a livello genetico.

Wandavision

In seguito Monica, Darcy e l’agente Woo vengono interpellati in un meeting in cui viene mostrato un video dove Wanda irrompe nel quartier generale dello S.W.O.R.D. per prendere il corpo di Visione, identificato ufficialmente come arma non piĂą vivente. Questo potrebbe testimoniare la presenza del corpo senza vita di Visione nella realtĂ creata da Wanda, tenuto in vita proprio dai suoi poteri.

Billy, Tommy e i poteri di Visione

Nonostante a inizio puntata i gemelli siano giĂ cresciuti di 5 anni, quando Visione dice che non possono adottare il cucciolo Sparky fino almeno ai 10, decidono di usare la magia per crescere e tenere il piccolo cagnolino.

Wandavision – Billy E Tommy

Sparky però ha vita breve e i gemelli vogliono che la madre lo riporti in vita. Una proposta alquanto strana, ma che apre le porte ad una consapevolezza: Billy e Tommy non sono succubi dei poteri di Wanda, fino quasi a percepire la magia intorno a Westview. Magari sanno anche della sua capacità di dar vita ad un corpo morto, come nel caso di Visione. Quelli che il pubblico conosce adesso come gemellini Maximoff, sono gli stessi che nei fumetti diventano Speed e Wiccan, i cui poteri vengono poi presentati nel sesto episodio, di cui parleremo più avanti.

Wandavision – Visione E Norm

Rimanendo sempre in tema poteri, anche Visione sembra essersi ricordato dei suoi. Infatti, ad un certo punto nel suo ufficio arriva una email dello S.W.O.R.D. in cui si parla dell’anomalia Westview e il sintezoide sembra essere l’unico nella stanza a non considerarlo uno scherzo di cattivo gusto. Preso da un momento di luciditĂ , utilizza i poteri della Gemma della Mente per liberare il collega Norm dall’incantesimo di Wanda. Per un attimo l’uomo, sveglio, disperato e confuso, chiede l’aiuto di Visione perchè “lei ha intrappolato tutti qui e nessuno può andare via”. Visione inizia a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, legati inevitabilmente a sua moglie.

Ritorno nel mondo reale e un ospite a sorpresa

Una delle scene piĂą forti dell’episodio 5 è proprio quella in cui Wanda, in seguito all’attacco del drone dello S.W.O.R.D., esce da Westview per dare il suo ultimatum agli agenti, una volta per tutte. Ovviamente, è impossibile non notare il look di Avengers – Infinity War ed Endgame, ma anche il ritorno dell’accento sokoviano. Scarlet Witch sembra non voler abbandonare la vita perfetta insieme a Visione ed è pronta a tutto pur di non perdere ciò che ha creato. Ma è veramente solo lei a controllare tutto?

Wandavision – Wanda Maximoff

Nel frame successivo, quando Visione torna a casa, inizia una discussione con Wanda che va oltre anche i titoli di coda della sitcom. Anche se la Maximoff ha il controllo su ogni puntata, Visione riesce a scavalcarla ignorandone la fine, confessandole i suoi disagi in merito alla situazione da lei creata. Sebbene nella scena precedente Scarlet Witch fosse pronta a far fuori tutti gli agenti dello S.W.O.R.D., la Wanda anni ’80 sembra non sapere come tutto questo sia potuto accadere. Verso la fine, il quinto episodio di WandaVision ha un vero e proprio effetto sorpresa.

Wandavision – Pietro Maximoff

Alla porta si presenta suo fratello Pietro, ma non il Quicksilver di Aaron-Taylor Johnson, bensì quello interpretato da Evan Peters nei film degli X-Men. Non è un caso che la scelta dell’attore sia ricaduta proprio su Peters: all’orizzonte si prospetta un bel crossover MCU e X-Men? Probabile, secondo le parole di Kevin Feige riguardo un possibile coinvolgimento dei mutanti nell’universo Marvel.

Inoltre, non ci si può nemmeno porre il dubbio su un “casuale cambio di attore” perchĂ© anche Darcy, dall’esterno, si rende conto del recasting di Pietro. Secondo alcune teorie, Wanda potrebbe avere delle capacitĂ così vaste che, nel tentativo di riavere suo fratello Pietro, abbia preso il Peter Maximoff della FOX: non a caso, con WandaVision viene introdotto il Multiverso che poi sarĂ ripreso dal secondo capitolo di Doctor Strange.

Nuovissimo Halloween spaventacolare!

In WandaVision è doveroso anche prestare attenzione ai “Previously on…”, ovvero il riassunto delle puntate precedenti. Infatti nel quinto episodio Wanda cambia una frase: quando parla di Monica da “doveva correre a casa” cambia la battuta in “non è il suo posto”.

Wandavision – Previously On

Nella sesta puntata, invece, c’è un flashback dell’assassinio di Pietro in Avengers – Age of Ultron, in cui viene mostrato chiaramente il cambio d’attore: a questo punto, anche Wanda è consapevole che qualcosa non va e dello switch tra Pietro e Peter?

Fino ad ora, ogni puntata corrispondeva ad un’epoca particolare, mentre invece l’ultima non ha una datazione specifica: infatti potrebbe essere a cavallo tra anni ’90 e primi anni 2000, in quanto la sigla iniziale ricorda proprio la serie Malcolm . I riferimenti si possono trovare nella canzone ritmata, nelle divertenti immagini tipiche di una famiglia incasinata e nel modo in cui appaiono i nomi dei protagonisti.

WandaVision – Episodio 6

L’episodio inizia con il piccolo Billy che parla direttamente alla telecamera, un chiaro riferimento alle molte serie tv anni ’90 come Bayside School e Willy, il principe di Bel Air .In piĂą, essendo una puntata speciale Halloween, i Marvel Studios hanno anche deciso di omaggiare i fumetti riprendendo gli stessi look per tutti i protagonisti.

Un gemello ritrovato, ma dai diversi ricordi

Nel corso della puntata, Wanda ha dei dubbi nei confronti di Pietro: seppur lo riconosca come suo fratello, lo vede diverso: non a caso, quando il velocista ricorda il “dolcetto o scherzetto” a Sokovia, Wanda non sembra avere lo stesso ricordo. Non si può nemmeno supporre che Pietro non sia fisicamente lì, e che sia quindi parte del gioco mentale di Wanda, perché altrimenti i due dovrebbero rimembrare allo stesso modo. Pietro potrebbe avere i ricordi dell’Universo degli X-Men?

WandaVision – Pietro e Wanda

La puntata prosegue sempre con le scene che si alternano tra la realtĂ in cui c’è lo S.W.O.R.D. e quella di Westview, dove Pietro instaura un bellissimo rapporto con i Billy e Tommy. Quando Visione afferma di dover partecipare alla ronda di quartiere, Pietro si offre di accompagnare Wanda e i gemelli in giro per festeggiare il primo Halloween, dove poi finalmente si manifestano i poteri di Tommy e Billy: il primo ha la supervelocitĂ come lo zio e il secondo ha gli stessi poteri magici e deformanti della realtĂ di Scarlet Witch.

Le pubblicitĂ – Lagos e Yo-Magic

Come in ogni appuntamento, WandaVision lascia un po’ di dubbi grazie allo spazio pubblicitario. Infatti In questo episodio molto speciale mostra uno dei traumi peggiori di Wanda: Lagos. Quest’ultimo è il luogo in cui, per evitare che l’esplosione di Rumlow uccidesse molti civili a terra, Wanda sposta l’agglomerato di energia in un palazzo, causando un incidente alquanto grave: da questo evento conseguono poi gli accordi di Sokovia e la Civil War. Qui, invece, Lagos non è altro che la marca di una carta assorbente, per “rimediare a qualsiasi disastro“. A quanto pare, piano piano i suoi sensi di colpa e traumi vengono sempre piĂą a galla.

Wandavision – Lagos

Invece la pubblicitĂ di Nuovissimo Halloween spaventacolare è completamente diversa ma molto piĂą inquietante, senza alcun riferimento all’MCU. Si tratta di una ricostruzione in stop-motion di un certo yogurt Yo-Magic, che uno squalo da ad un naufrago su un’isola deserta: peccato che, il bimbo-naufrago non riesca ad aprire il vasetto di yogurt e a cibarsi, per poi morire di fame.

Wandavision – Yo-Magic

Siamo davanti ad una delle pubblicitĂ piĂą criptiche di WandaVision ma che può avere un solo significato: il nome Yo-Magic potrebbe essere inteso come “your magic”, ovvero un riferimento alla magia di Wanda che non può risolvere tutti i problemi, ma anzi può causarne di peggiori. Che il suo subconscio (dato che gestisce la stessa Wanda le pubblicitĂ ) le stia dicendo di esser dalla parte del torto? Che non può vivere una vita idilliaca a discapito di altri?

Dolcetto, scherzetto o easter egg?

Tra i personaggi, soprattutto durante il primo Halloween dei gemelli, non mancano i riferimenti ad altri film esterni: ad un certo punto Wanda cita Kick-Ass, un film con Evan Peters ma che ha per protagonista Aaron Taylor-Johnson, il Pietro di Age of Ultron. Non a caso, in quel film i due attori interpretano due migliori amici nerd, ma non velocisti.

8

Non mancano i cari e amati riferimenti a Mephisto, quando Pietro chiama i due bambini “figli del demonio“. Nei fumetti, come risaputo, Speed e Wiccan non sono altro che pezzi di anima del diavolo dell’MCU.

Wandavision – Wanda E Pietro

In una scena poi, Wanda e Pietro hanno alle spalle un cinema con il titolo di una Double Feature: nei cinema statunitensi era solito vedere due film di fila con un solo ingresso al cinema. Il primo è Gli Incredibili, il cartone Pixar su una famiglia di supereroi, mentre il secondo è Genitori in Trappola, un film Disney in cui due gemelle separate alla nascita imprigionano i genitori nella stessa stanza, per rimetterli insieme. Due film che rispecchiano la situazione vissuta da Wanda: è per questo che ogni dettaglio è importante, perché serve per capire il quadro completo e finale.

Nella stessa scena, dopo aver chiesto a Wanda dove fosse finito il suo accento, il fratello gemello non solo non sembra essere sotto il controllo della strega, ma riesce inoltre a farla aprire completamente con lui. In un momento confidenziale fratello e sorella, Wanda perde di nuovo il controllo e vede per un nanosecondo Pietro morto e con i fori dei proiettili, come era successo con Visione qualche episodio precedente. La sua magia potrĂ essere potente, ma appena Wanda si lascia andare ad un momento di sconforto perde la sua presa sulla realtĂ .

Agatha Harkness

Mentre gli altri fanno dolcetto o scherzetto, Visione si muove per la cittĂ e nota che piĂą si allontana da Wanda, piĂą le persone sono ferme o fanno movimenti lenti: a debita distanza, la Maximoff ha meno controllo sulle persone della cittĂ . Quando si alza in volo vece una macchina ferma quasi al confine della cittĂ : è Agnes, l’esuberante vicina.

WandaVision – Agnes

Nel suo look da strega che la avvicina ad Agatha Harkness, che nei fumetti addestra Wanda alla magia, la donna è immobile e blatera parole senza senso. Visione la libera dal controllo di Scarlet Witch e anche lei, come Norm, sembra preoccupata per qualcosa.

Nel momento in cui lei cita gli Avengers, Visione non ha idea di chi siano: nemmeno quella chiacchierata sblocca la sua amnesia. Dopo quella strana conversazione, il sintezoide decide di attraversare il confine della piccola cittĂ , ma una volta fuori ne viene totalmente risucchiato: questo non fa altro che confermare la teoria principale sul suo corpo mantenuto in vita dall’esagono energetico di Wanda.

Wandavision – Jimmy E Darcy

Intanto fuori da Westview, prima dell’uscita di Visione, Hayward ordina a Monica, Darcy e Jimmy di lasciare la base a causa delle divergenti opinioni nei riguardi della Maximoff. I tre non si danno per vinti e hackerano il computer di Hayward, scoprendo che l’uomo sta seguendo la traccia di vibranio di Visione e non Wanda, come da protocollo. Quando Monica e Jimmy sono giĂ lontani per raggiungere il collega ingegnere di Monica (magari un Leopold Fitz direttamente da Agents of S.H.I.E.L.D.?) Visione si sta giĂ disintegrando all’esterno della barriera.

Wandavision – Visione Fuori Westview

Billy percepisce il padre in pericolo grazie ai suoi poteri telepatici e Wanda per aiutarlo espande il campo elettromagnetico fino ad inglobare Visione, Darcy e l’intera base dello S.W.O.R.D. In questo momento, Wanda Maximoff mostra ancor di piĂą di cosa è capace e del grande potenziale che scorre nelle sue vene. Le puntate di WandaVision vi aspettano ogni venerdì su Disney+ e dal 19 Febbraio dureranno circa un’ora!

