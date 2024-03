Stranger Things 5: cosa succederà a Will? Arriva un indizio

La quarta stagione di Stranger Things ci aveva lasciato con un cliffhanger non da poco: il terreno di Hawkings si spaccava, lasciando intendere che il Sottosopra stava per invadere il nostro mondo.

Infatti, dobbiamo ricordare che Undici, nonostante sia riuscita a fermare il temibile Vecna, non lo ha ancora sconfitto definitivamente. Il loro scontro finale avverrà infatti, in questa quinta ed ultima stagione di Stranger Things.

Non solo questi due personaggi hanno fatto discutere il fandom, ma anche quello di Will che, con la notizia di oggi, fará discutere piu´ che mai.

I fratelli Duffer, i creatori della serie, hanno infatti condiviso un post su Instagram, che recita “Buon compleanno Will!”.

Il post ci mostra due foto: nella prima niente di strano, vediamo Will (Noah Schnapp) girarsi a guardare qualcosa, o qualcuno, mentre è la seconda foto a suscitare maggior interesse.

Vediamo il Will del presente e, dietro di lui, un giovane ragazzino che pare stia interpretando il piccolo Will della prima stagione. Questo, in quanto indossa esattamente gli stessi vestiti che Will aveva poco prima di essere rapito dal Demogorgone nella prima stagione.

Vedremo quindi, in Stranger Things 5, Will tornare nel Sottosopra, cosa che ci era stata accennata qualche tempo fa dall´attore stesso in un’ intervista a Collider:

Will sarà di nuovo al centro della scena nella quinta stagione. Questo arco emotivo per lui è ciò che, si spera, unirà l’intera serie. Will è abituato a essere quello più piccolo, quello introverso, quello che viene protetto. Quindi parte del suo viaggio non è solo la sessualità: è Will che trova se stesso diventando un giovane uomo.

La scelta ci pare ottima: tutto, infatti, era cominciato con Will ed è giusto che tutto si concluda con lui in Stranger Things 5.