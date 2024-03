Euphoria 3 si farà? Un membro del cast ha dei dubbi

Recentemente ha fatto molto parlare la notizia che riguarda la posticipazione delle riprese della terza stagione di Euphoria.

Tramite una dichiarazione a Deadline, HBO che produce e trasmette l’acclamata serie tv ideata e scritta da Sam Levinson, ha annunciato che le riprese della nuova stagione di Euphoria, inizialmente pianificate per il 2023 e successivamente spostate ai primi mesi del 2024 a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori, sono state nuovamente rimandate a data da destinarsi.

Dopo una seconda stagione di successo, caratterizzata da un notevole aumento degli spettatori, la serie è in pausa dal 2022. Ad oggi, le nuove comunicazioni sta girando un rumor secondo il quale HBO abbia deciso di cancellare definitivamente Euphoria, il network però ha confermato nuovamente la sua intenzione di mandare avanti la serie tv e realizzare la terza stagione.

Euphoria 3: cosa ha dichiarato il misterioso attore della serie

La HBO, come detto in precedenza ha dichiarato che Euphoria 3 con protagonista Zendaya si farà, ma a sorpresa uno dei suoi protagonisti sta mettendo in discussione l’effettiva realizzazione della nuova stagione.

Parlando in forma anonima al Daily Beast, il misterioso attore in questione ha espresso la sua frustrazione per i continui slittamenti delle riprese e ha affermato che non crede affatto che le riprese inizieranno, menzionando anche la scomparsa del produttore Kevin Turen che ha ulteriormente contribuito allo slittamento della serie.

Queste sono state le sue parole: