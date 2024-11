Wicked: 10 curiosità che forse non sai sul musical del momento

Wicked è finalmente arrivato in sala. Un film emozionante, che riesce a intrattenere e divertire lo spettatore. La chiave vincente di questo prodotto è chiaramente l'ottimo romanzo che ha alla base e soprattutto il suo magnifico adattamento teatrale. Sono tante le curiosità interessanti su questo film, e con questo articolo ve ne faremo conoscere 10.

Ariana Grande ha fatto il provino per entrambe le protagoniste

Ariana Grande in una scena di Wicked.

Ariana Grande sognava di interpretare Glinda fin da bambina. Nonostante questo l'attrice e cantante statunitense ha dichiarato di essere stata chiamata a provino per entrambi i ruoli. Questa cosa non ha stupito la ragazza, in quanto durante la sua carriera ha più volte interpretato le canzoni del personaggio di Elphaba in pubblico.

Si è presentata a provino, dove avrebbe cantato No One Mourns the Wicked, Popular, The Wizard and I e Defying Gravity, con una maglietta rosa e una bella borraccia rosa così da mettere in chiaro il suo interesse verso il ruolo di Glinda.

Chi avrebbe potuto interpretare Glinda al posto di Ariana Grande

Tante attrici hanno iniziato la loro carriera con il teatro musicale. Tante non ci sono mai passate, ma l'hanno sempre amato e studiato. Insomma Wicked è uno dei musical preferiti da tutte le attrici hollywoodiane, e in tante come Ariana Grande sognavano di interpretare proprio Glinda.

Tra queste anche Dove Cameron e Amanda Seyfried hanno preso parte ai provini. Si sono impegnate, hanno studiato tanto, per affrontare questo processo di provini descritto proprio dalla Cameron come lunghissimo e impegnativo. Il ruolo è andato come sappiamo ad Ariana Grande e queste due attrici si sono mostrate felici per l'attrice e nel caso della Seyfried soddisfatta per avere messo alla prova le sue capacità da cantante.

Wicked ha una seconda parte già girata

Il film dura 2 ore e 40 minuti e si conclude con l'interpretazione di Defying Gravity cantata da Chyntia Erivo. Alla fine di questa potentissima canzone, lo schermo viene travolto da una scritta, "To be CONTINUED".

Ebbene sì, il To be Continued, non è solo una possibilità che andrà confermata o meno e per la quale gli attori si ritroveranno nuovamente sul set. Questo continuo è già stato girato, è stato girato nella stessa circostanza di questo primo capitolo. Il film è semplicemente stato diviso al montaggio. Pere approfondire questo aspetto, vi lasciamo di seguito il link al nostro articolo che parla proprio di questo secondo capitolo.

Ariana Grande e Cynthia Erivo cantano live durante tutto il film

Le due protagoniste del film, Wicked.

Ariana Grande e Cynthia Erivo si sono rifiutate categoricamente di registrare le canzoni in studio e fingere di cantare durante le riprese. Si tratta di due attrici che hanno lavorato a Broadway e che sognavano di interpretare le protagoniste di Wicked e per questo, anche viste le loro capacità canore, hanno scelto di cantare live durante le riprese tutte le canzoni della colonna sonora. Una scelta estremamente coraggiosa, che ha portato ad avere un risultato eccezionale.

Nessarose e Marissa Bode

Il personaggio di Nessarose, nel romanzo così come nel musical, è in sedia a rotelle. La sorella di Elphaba, come lei stessa racconta è nata disabile a causa dei fiori che la madre era costretta a ingerire per evitare che la bambina risultasse verde. Questo personaggio viene per la prima volta della storia di Wicked interpretato, sia nella sua versione bambina, che in quella adulta da delle attrici disabili. È proprio Marissa Bode, un'attrice in carrozzella a interpretare Nessa adulta nel film. Una scelta estremamente significativa, che offre finalmente rappresentanza a una categoria spesso dimenticata nel cinema.

Bowen Yang

Bowen Yang è riuscito ad avere un ruolo in Wicked nonostante nello stesso periodo stesse girato Saturday Night Live. SNL ha delle regole molto restrittive sulla partecipazione al programma durante le riprese dei film, agli attori viene infatti categoricamente proibito di girare dei film durante SNL. Bowen ha però dichiarato di avere avuto dalla sua parte una fata madrina: Ariana Grande. Ariana ha infatti chiamato Lorne Michaels, produttore di SNL e l'ha convinto a fare un'eccezione così che Bowen potesse partecipare alle riprese di Wicked.

Il cameo delle protagoniste dell'original cast di Broadway

Solo i veri amanti del musical avranno notato il cameo di Idina Menzel e Kristin Chenoweth, rispettivamente Elphaba e Glinda nell'original cast del musical. Le prime Glinda e Elphaba fanno parte del cast di Wicked e interpretano le due donne sagge a Emerald City. Ci hanno regalato una scena divertentissima, che gioca proprio sui ruoli che avevano al tempo nel musical e soprattutto che segna proprio il passaggio della palla alle due nuove interpreti.

I set ricreati

L'utilizzo della CGI è stato ridotto al minimo indispensabile in questo film. Il regista nfatti volava che il tutto sembrasse il più vero possibile, ragione per cui sono stati creati dei veri e propri set reali. Per creare Munchkinland sono stati piantati ben 9 milioni di tulipani colorati. Un impresa anche in questo caso coraggiosa, ambiziosa, ma soprattutto estremamente costosa.

Cynthia Erivo ha deciso di fare in prima persona i suoi stunt

Le due protagoniste del film, Wicked.

Cynthia Erivo non ha voluto sentire ragione e ha a tutti i costi voluto eseguire tutti i suoi stunt. Il livello di difficoltà per questa attrice quindi non è stato solo quello di cantare live su un set cinematografico delle canzoni estremamente complesse, ma ha dovuto fare ciò mentre volava per aria, saltava e girava su se stessa per creare la coreografia di Defying Gravity. Una scelta ambiziosa, che forse le farà guadagnare una candidatura ai premi Oscar.

