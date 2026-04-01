Mamma Mia 3, tutto quello che sappiamo sul musical con Amanda Seyfried

Sono già passati 8 anni dall'ultimo film musical del franchise ispirato alle musiche degli ABBA "Mamma Mia! Ci Risiamo", e già da mesi continua a rimbalzare l'idea di un altro sequel che andrebbe a formare una trilogia.

Attualmente è anche già stato confermato e la protagonista assoluta Amanda Seyfried ha rilasciato qualche dichiarazione a riguardo qua e là. Christine Baranski insieme a lei, sembra aver confermato la cosa.

Ad oggi, il terzo capitolo della serie di film basati sulle canzoni degli ABBA, è ufficialmente in fase di sviluppo. La conferma è arrivata nell'estate 2025 dalla produttrice Judy Craymer che ha confermato l'intenzione di realizzare il progetto.

Sembrerebbe che attualmente la produzione stia cercando di coinvolgere tutto il cast originale, tra cui anche un possibile atteso ritorno di Meryl Streep nel ruolo di Donna (personaggio però scomparso tra il primo e il secondo film).

Mamma Mia 3 potrebbe coinvolgere Sabrina Carpenter e Sydney Sweeney?

Amanda Seyfried, l'interprete di Sophie Sheridan nella pellicola, ha rilasciato spesso alcune dichiarazioni riguardo alla realizzazione del terzo capitolo di Mamma Mia! e gli piacerebbe una cosa in particolare.

All'attrice piacerebbe coinvolgere la famosa cantante Sabrina Carpenter per il possibile ruolo della figlia, andando così ad invecchiare leggermente il personaggio di Sophie.

Sabrina Carpenter in Tall Girl 2.

Reduci dal successo di The Housemaid, la Seyfried e Sydney Sweeney hanno recentemente pubblicato un video TikTok sulle note di Angel Eyes evidenziando quanto effettivamente anche la giovane star di Euphoria potrebbe calzare nel franchise di Mamma Mia!. Consigliato The Housemaid 2, svelata la data di uscita del sequel con Sydney Sweeney Leggi ora

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Il contenuto ironico mostrava la complicità tra le due, ma Amanda ha poi suggerito proprio il nome della collega per il casting del terzo capitolo.

Sarà possibile tutto questo? Probabile, del resto sono due nomi attualmente molto caldi che potrebbero intrecciarsi volentieri con lo stile musicale dei film.

Amanda Seyfried ha rivelato una new entry di Mamma Mia 3

Sempre durante il tour promozionale di The Housemaid, Amanda Seyfried ha rivelato in un'intervista che un amato attore del momento si è unito al cast.

L'attore in questione, stando alle parole di Seyfried, ha sempre voluto far parte del musical, e dopo varie suppliche sembra essere nel team: stiamo parlando di Lewis Pullman! Lanciato da Top Gun - Maverick e recente eroe Sentry in Thunderbolts/The New Avengers.

I due hanno già collaborato e lavorato sullo stesso set cinematografico proprio in The Testament of Ann Lee e a quanto pare potrebbero realmente tornare sulle scene in un altro musical.

Quindi Meryl Streep tornerà in Mamma Mia 3?

Bisogna ammetterlo, l'attrice del prossimo evento cinematografico Il Diavolo veste Prada 2, è diventata un'icona ed ha caratterizzato in maniera unica un musical indimenticabile come Mamma Mia!.

Infatti, la sua mancata presenza fissa nelle scene di Mamma Mia - Ci Risiamo! si è fatta sentire abbastanza (ma senza abbassare il livello del film) nonostante il nome Sheridan e le Donna & the Dynamos hanno proseguito il loro corso con Sophie.

Ad oggi, resta ancora incerta la presenza di Meryl Streep in Mamma Mia 3, visto che in primis non ci sono conferme, ed il personaggio che interpreta è deceduto nella storia del film.

Tutto si può fare e stando a quanto dicono "troveranno il modo per far tornare Donna e Meryl", ma è ancora tutto in fase di discussione.

I ritorni più probabili

Oltre ad Amanda Seyfried (chiaramente), ci sono altri nomi che potrebbero tornare sul set Greco per il terzo musical, e tra questi ci sono sicuramente Julie Walters (Rosie), Christine Baranski (Tanya) e Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Colin Firth rispettivamente come Sam, Bill e Harry.

Chiaro anche il ritorno di Dominic Cooper nei panni di Sky, oltre ad un potenziale ritorno in scena di Cher, apparsa per la prima volta nel secondo capitolo nel ruolo della Nonna Ruby Sheridan.

Potrebbe inoltre tornare anche Lily James, interprete di Donna da giovane. Se aggiungiamo i nomi sopracitati che stanno spuntando sul web, probabilmente salterà fuori un bel mix fresco e dinamico sulle note degli ABBA.

Quando uscirà Mamma Mia 3?

Ad ora, non esistono date o conferme ufficiali sull'uscita del film musical, dato che è ancora in fase di scrittura e le riprese non sono ancora fissate e tantomeno iniziate.

SI ipotizza però una possibile uscita prima del 2028. L'ultimo film, Mamma Mia! Ci Risiamo! è uscito nell'ormai lontano 2018.