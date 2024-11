Wicked 2 si farà? Tutto quello che sappiamo sul sequel

Wicked, il film di Jon M. Chu tratto dall’omonimo romanzo e spettacolo di Broadway, è finalmente arrivato al cinema (qui per leggere la nostra recensione). Il film dura 2 ore e 40 minuti e si conclude con l'interpretazione di Defying Gravity cantata da Chyntia Erivo. Alla fine di questa potentissima canzone, lo schermo viene travolto da una scritta, "To be CONTINUED". Questo lascia intendere che ci sarà un seguito, ma che cosa sappiamo ad oggi a riguardo? Scopriamolo insieme.

Wicked 2 esiste già oggi

Ebbene sì, il To be Continued, non è solo una possibilità che andrà confermata o meno e per la quale gli attori si ritroveranno nuovamente sul set. Questo continuo è già stato girato, è stato girato nella stessa circostanza di questo primo capitolo. Il film è semplicemente stato diviso al montaggio.

Quindi è confermato che Wicked 2 uscirà al cinema? Su questa seconda domanda si aprono però diverse possibilità. Quando si tratta di film di questo tipo, la post produzione e la campagna promozionale sono forse tra le cose più costose rispetto all'intera produzione. Conseguentemente il rilascio del secondo capitolo, sebbene sia stato già girato, non è in ogni caso scontato.

Le due protagoniste del film, Wicked.

La trafila che dovrà fare Wicked è in ogni caso la stessa che fa qualsiasi film che potrebbe avere un seguito nel breve termine. La casa produttrice vedrà la reazione del pubblico al film, l'accoglienza nei diversi paesi e soprattutto il ricavato totale al botteghino per decidere se investire su un secondo capitolo.