Wolfs, Recensione – Brad e George come lupi solitari

Wolfs - Lupi solitari è la nuova pellicola con protagonisti Brad Pitt e George Clooney diretta da Jon Watts. Presentata fuori concorso all'81° Festival del Cinema di Venezia, sarà disponibile direttamente in streaming su Apple TV dal 27 settembre, senza purtroppo debuttare sul grande schermo. Jon Watts, regista dell'ultima trilogia di Spiderman con protagonista Tom Holland, dopo aver ciondolato tra i grattacieli insieme al supereroe, ha dichiarato di voler "tornare con i piedi per terra". Ed ecco che realizza un action-comedy ironica, frizzante e leggera la cui riuscita è dipesa soprattutto dalla chimica tra i due attori protagonisti.

Brad Pitt e George Clooney sono al centro di una bromance che rende la pellicola un buddy movie. Non sono da subito complici o colleghi come in Ocean's Eleven ma sono costretti a collaborare insieme e ci regalano quasi due ore di spassionata leggerezza grazie al loro palpabile feeling. Li avevamo visti più volte insieme, prima con Ocean's Eleven nel 2001 poi con Ocean's Twelve e Ocean's Thirteen rispettivamente nel 2004 e nel 2007 fino a Burn after reading di Ethan Coen. Ora, grazie a Jon Watts ritornano insieme sullo schermo dopo aver infuocato Venezia 81.

Wolfs, la trama- Un buddy movie

Sono il Signor Wolf, risolvo problemi", ci insegna Tarantino in Pulp Fiction. Beh, qui di "lupi" ne abbiamo due. Brad Pitt e George Clooney sono due "fixers" che vengono chiamati appunto per risolvere situazioni compromettenti e che sono costretti quindi a vivere come lupi solitari. Una notte però si trovano a condividere la scena del delitto (o almeno così sembra).

In un lussuoso albergo di New York giace sul pavimento un ragazzo apparentemente morto e la donna che era con lui si mette in contatto con un uomo (interpretato da Clooney) per ripulire il tutto. In camera da letto però troverà un altro lupo solitario come lui (interpretato, invece, da Pitt). Per mantenere segreta la loro identità sono costretti a collaborare.

Ma ripulendo la scena del crimine non solo si accorgono della droga nello zaino del ragazzo ma anche che quest'ultimo è ancora vivo. Questo sarà solo l'inizio di una lunga e folle notte nella cupa New York che offre, con i suoi grattacieli e le sue luci, lo sfondo perfetto per una trama noir che si arricchisce di divertenti gag e spiritose battute.

Un'accoppiata vincente

La trama di Wolfs pone le basi per una sceneggiatura esilarante che però spesso fa fatica a palesarsi. Due fixers costretti a collaborare per sbarazzarsi di un cadavere che poi scoprono essere non solo vivo e vegeto ma anche spacciatore. Il tutto con Pitt e Clooney che riescono a calarsi perfettamente nel ruolo e combinano il loro charme alla cupezza del paesaggio. Insomma è tutto servito su un piatto d'argento: le basi ci sono ma vengono sfruttate a dovere.

Diciamo che con altri protagonisti Wolfs non avrebbe avuto la stessa riuscita. Ci piace quello che guardiamo, ci divertiamo e trascorriamo due ore piacevoli proprio perché ci sono Brad Pitt e George Clooney sullo schermo. Una coppia perfetta che grazie alla loro intesa ci fa sorridere e ci intrattiene, rendendo questa action-comedy un buddy movie. Insomma Wolfs è un film piacevole, da guardare tranquillamente in famiglia durante le sere autunnali, che ha molto potenziale ma che purtroppo si culla sulla fama e sulla bravura dei suoi protagonisti.