Pulp Fiction: 3 film che amerai se ti è piaciuto il capolavoro di Tarantino

Nonostante sia uscito negli anni ’90, Pulp Fiction ha già prenotato il proprio posto tra gli imperdibili del cinema americano. Tarantino ha saputo regalare al mondo una pellicola unica nel proprio genere, che contiene innumerevoli scene indimenticabili. Il film, uscito nel 1994 e premiato con l’oscar alla migliore sceneggiatura, è il più classico dei cult di quella decade.

Il successo del film ha generato una pletora di film-copia, molti dei quali poco valevoli di menzione. Ma l’influenza di Tarantino ha permeato negli anni successivi decine se non centinaia di autori e registi che hanno saputo rendere omaggio al buon Quentin mantenendo la propria identità. Ecco dunque 3 esempi di lungometraggi che sicuramente apprezzerete se avete amato Pulp Fiction.

Sydney, Paul Thomas Anderson (1996)

Sydney, Paul Thomas Anderson (1996) – Guarda su Timvision

All’inizio della sua carriera, è evidente in P.T. Anderson l’influenza di Tarantino e le sue opere. Pulp Fiction ha sicuramente avuto un ruolo nel formare il regista di Sydney, che nel suo film d’esordio mostra tutta la propria passione verso il gangster movie, il noir ed il cinema pulp. Tutti elementi che con il passare del tempo e lo scorrere delle opere andranno ad amalgamarsi con il tocco personale di Anderson, sfociando in uno stile sui generis. Sydney è dunque la sua opera più simile a Pulp Fiction e sicuramente una delle migliori pellicole tra quelle che subiscono l’influenza del film con John Travolta e Samuel Jackson (presente anche in Sydney).

RocknRolla, Guy Ritchie (2005) – Guarda su Netflix

Gli accostamenti tra Guy Ritchie e Tarantino si sprecano. Il regista inglese deve molto a Quentin che è sicuramente una delle sue principali influenze. Rock n Rolla è il film che più di tutti (e sono tanti quelli che lo fanno nella filmografia di Ritchie) prende spunto da Pulp Fiction, condividendo con esso il Mcguffin dell’oggetto desiderato dai personaggi: nell’opera di Tarantino una valigetta dal contenuto misterioso, in Rocknrolla un quadro dalla bellezza stordente. Ritchie punta più sull’umorismo e sulla caratterizzazione estetica dei personaggi, ma mantiene lo spirito del film di Tarantino senza però essere ridondante.

Sin City, Robert Rodriguez (2005) – Guarda su Now TV

Tarantino ha indicato al mondo diversi registi che secondo lui sono valevoli di notorietà, come Eli Roth, il premio oscar Bong e il suo pupillo Rodriguez.Con quest’ultimo è molto amico e i due sono arrivati anche a lavorare insieme (es. Grindhouse, 2007) o Sin City stesso. Questo film di Rodriguez è tratto dalla celeberrima storia a fumetti di Frank Miller che lo affianca alla regia. La pellicola ha una struttura antologica che si dipana in 3 episodi ed il secondo di essi presenta una scena girata da Tarantino stesso. L’influenza di Pulp Fiction qua è soprattutto nella messa in scena e nell’importanza data ai dialoghi, meno centrali nell’opera a fumetti di Miller. Sin City è tra i 3 il meno simile al film di Quentin, ma ugualmente valevole di attenzione da parte degli appassionati.