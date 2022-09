World of warcraft: dragonflight, l’espansione sarà rilasciata a novembre

Un post sul blog ufficiale di World of Warcraft ha recentemente annunciato e confermato l’uscita della nuova espansione World of Warcraft: Dragonflight per il 29 novembre (in Italia) di quest’anno. In questa nuova avventura, i giocatori potranno esplorare quattro zone totalmente in tema: le turbolente Sponde del Risveglio, le sterminate Pianure di Ohn’ahra, i picchi della Vastità Azzurra e i maestosi templi di Thaldraszus.

Tra le novità più interessanti, tuttavia, troviamo il nuovo Evocatore Dracthyr, la nuova razza che combina tratti umanoidi a una forma draconica unica nel suo genere. I Dracthyr vengono descritti agili e, grazie alla loro classe, sono in grado di partecipare alla battaglia sia come assaltatori a distanza che come guaritori, sfruttando i doni degli Stormi dei Draghi.

L’espansione introduce anche il Volo Draconico, ovvero una nuova forma di spostamento per vie aeree che permette ai giocatori di volare sul dorso del proprio drago. I giocatori potranno successivamente personalizzarlo collezionando cosmetici aggiuntivi o sbloccando nuove abilità per volare più lontano e più velocemente. Inoltre, è stato rivelato un nuovo sistema di talenti che consente ai giocatori di fare scelte più creative con i nuovi alberi dei talenti, offrendo scelte significative a ogni livello.

Dragonflight sarà disponibile con un totale di otto spedizioni, di cui quattro affrontabili con gli amici durante la scalata per il nuovo livello massimo di 70, e altre quattro per tutti coloro che hanno giù raggiunto il livello massimo.

World of Warcraft: Dragonflight è attualmente disponibile per il preacquisto in gioco o nel negozio Blizzard in tre edizioni: