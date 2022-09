Pokémon scarlatto e violetto: annunciata una nuova creatura

Nella giornata di ieri The Pokémon Company ha sorpreso gli allenatori di tutto il mondo con un annuncio abbastanza insolito riguardo Pokémon Scarlatto e Violetto.

Durante la mattinata del 28 settembre è stata infatti messa in onda uno show a sorpresa, su di un portale disponibile esclusivamente in lingua giapponese. Nel corso della diretta ci è stata presentata un’organizzazione ecologica fittizia, chiamata Pokémon World Ecological Society, la quale in un documentario incentrato sulla regione di Paldea, e sottotitolato in inglese, ha svelato l’identità di una nuova creatura che vedremo in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Wiglett, questo il nome del nuovo mostriciattolo tascabile, è un Pokémon longilineo e bianco che abita nelle zone marittime della regione. Inizialmente confuso dai fan del brand come una nuova forma regionale del ben noto Diglett, questo Pokémon marino non ha in realtà alcun legame con la storica creatura della prima generazione. Wiglett sarà quindi un Pokémon inedito, introdotto per la prima volta nel brand nella nuova coppia di titoli Pokémon Scarlatto e Violetto.

Già con il suo ultimo titolo Leggende Pokémon Arceus, TPCI ha voluto lanciare i giocatori in un mondo più svincolato dai canoni della serie, in una prima embrionale avventura libera ed immersiva. Nella coppia di titoli di nuova generazione questo obiettivo è perseguito con ancora più dedizione, volendo offrire oltre che una maggiore libertà di esplorazione, anche un’immersività piena dataci da questi documentari inediti.

Pokémon Scarlatto e Violetto uscirtanno il 18 novembre in tutto il mondo, in esclusiva per tutte le console della famiglia di Nintendo Switch.