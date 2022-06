Recap Xbox e Bethesda Showcase 2022

La conferenza dedicata al mondo dei videogiochi casa Microsoft si è tenuta il 12 giugno alle ore 19 italiane. Moltissime novità, world premiere e esclusive per gli abbonati al Game Pass di Xbox.

Una carrellata dei giochi presentati

Starfield

Ecco l’elenco completo dei video, trailer e anno di rilascio di tutti i giochi presentati durante la conferenza incentrata sul mondo Xbox:

2022

Nakara Blackpoint – Game Pass

The Elder Scrolls Online : High Isle

As Dusk Fall – Game Pass

Forza Horizon 5: Hot Wheels

Somerville

A Plague Tale: Requiem – Game Pass

Valheim – Game Pass

Warhammer 40.000: Darktide – Game Pass

Grounded – Game Pass

Fallout 76 Expedition: The Pitt – Game Pass

Overwatch 2

High on life- Game Pass

Scorn – Game Pass

Atomic Heart – Game Pass

Gotham Knights

Gunfire Reborn – Game Pass

Persona 5 Royal – Game Pass

Call of Duty: Modern Warfare II

Pentiment – Game Pass

Halo Infinite Season 3 – Game Pass

Micosoft Flight Simulator: 40th Anniversary Edition – Game Pass

Hoghwarts Legacy

Party Animals – Game Pass

Slime Bouncer 2 – Game Pass

The Callisto Protocol

2023

Diablo IV

Redfall – Game Pass

Starfield – Game Pass

Forza Motorsport – Game Pass

Minecraft Legends – Game Pass

Ara: History Untold – Game Pass

Wo Long: Fallen Dynasty – Game Pass

S.T.A.L.K.E.R. 2 – Game Pass

Flintlock – Game Pass

Ark 2 – Game Pass

Resident Evil 4

Persona 3 Portable – Game Pass

Persona 4 Golden – Game Pass

Replaced – Game Pass

Dead Space

The Last Case of Benedict Fox – Game Pass

Cocoon – Game Pass

In meno di 18 mesi, i giocatori di Xbox avranno una vasta scelta videoludica mai presentata in una conferenza dedicata principalmente al mondo console, che si estende a PC e mobile grazie al Cloud Gaming.

Xbox Game Pass

Il vincitore dell’Oscar come miglior attore non protagonista è il l’Xbox Game Pass. Esclusive giocabili il giorno del lancio e completamente gratis. Per gli abbonati è stato un trionfo fin dall’inizio della conferenza. Titoli come Starfield, Red Fall, Pentiment, Forza Motorsport, Minecraft Legends e molti altri saranno fruibili gratuitamente insieme a F1 2022, Diablo IV, Fall Guys e Call of Duty: Modern Warfare II. Per un prezzo ridotto come lo è quello del pass, l’offerta dei videogiochi è davvero ampia per i giocatori dell’Xbox.

Riot Games

La vera esclusiva è la collaborazione presentata tra Xbox e Riot Games. Per i possessori di Xbox Game Pass sarà infatti possibile ottenere i seguenti bonus per alcuni titoli free to play, come League of Legends e Valorant:

League of Legends – Tutti i campioni sbloccati

League of Legends Wild Rift – Tutti i campioni sbloccati

Legends of Runeterra – Foundation Set sbloccato

Teamfight Tactics – Piccole Leggende sbloccate

Valorant – Tutti gli agenti sbloccati

Notizia importante che fa riflettere quanto Xbox si vuole sempre di più inserire all’interno del mondo games abbracciando la community di Riot Games, che vanta più di 100 milioni di utenti attivi mensili, in rapida espansione.

Kojima

Hideo Kojima

Hideo Kojima, soprannominato l’artista dei videogiochi e designer della saga Metal Gear, è apparso silenzioso alla conferenza sganciando una vera e propria bomba: uscirà un’esclusiva Xbox realizzata dalla Kojima Productions, ma al momento non è uscito nessun trailer o rumors a riguardo. La cosa importante è che si farà, probabilmente, fine 2023 o metà 2024.

Versione estesa

Martedì 14 giugno alle ore 19 ci sarà una versione estesa dello Showcase visto il 12. Per l’occasione verranno mostrati i trailer di tutti i giochi sopracitati, maggiori dettagli sulle date di uscita e gameplay.