Xbox game pass: 8 giochi lasceranno il servizio

Questo mese, per la precisione il 31 ottobre, 8 giochi su Xbox Game Pass verranno rimossi dal catalogo.

Il servizio Microsoft funziona infatti come una porta girevole, mentre tantissimi videogiochi arrivano sul pass, tanti altri se ne vanno. In questo caso rimuovere dei titoli durante un giorno di festa può sembrare strano, ma in realtà questo non ha nulla a che vedere con l’avvento di Halloween.

Ogni ultimo giorno del mese infatti alcuni giochi vengono tolti e d’ottobre l’ultimo giorno coincide con la notte delle streghe, non c’è quindi niente di strano. Inoltre se da una parte dispiace che proprio il 31 venga rimosso un gioco horror come lo spin-off di Alan Wake, dall’altra in realtà non c’è nulla di cui preoccuparsi, infatti con i nuovi giochi horror in arrivo da domani sull’Xbox Game Pass i giocatori avranno sicuramente qualcosa da giocare la sera più spaventosa dell’anno.

Detto questo, qui di seguito trovate la lista completa dei titoli che a fine mese lasceranno il servizio.

Giochi che non saranno più disponibili su Xbox Game Pass:

Alan Wake: American Nightmare (Console and PC)

Backbone (Cloud, Console, and PC)

Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console, and PC)

Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console, and PC)

Project Wingman (Cloud, Console, and PC)

Second Extinction (Cloud, Console, and PC)

Sniper Elite 4 (Console and Cloud)

The Forgotten City (Cloud, Console, and PC)

Questi erano tutti i giochi che dal 31 ottobre non saranno più compresi nell’abbonamento, prima di allora, avrete comunque tempo queste due settimane per provarli, continuare a giocarci e finirli.