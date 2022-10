Dualsense edge: il nuovissimo controller di playstation 5

Dopo un iniziale annuncio avvenuto nell’agosto di quest’anno, il colosso videoludico Sony ha finalmente svelato la data di lancio ed il prezzo del nuovo controller per Playstation 5, chiamato DualSense Edge e la cui uscita è programmata per il 26 gennaio 2023.

Ad annunciarlo è proprio Sid Shuman sul blog del team PlayStation. Il nuovo modello di DualSense proposto da Sony Interactive Entertainment andrà a garantire prestazioni elevate nelle sessioni di gioco più intense e in ambito competitivo. Caratteristica identificativa di questo nuovo controller sarà poi la sua modularità. Gli elementi che comporranno il DualSense Edge potranno essere infatti personalizzati per rispondere alle esigenze dei giocatori, a partire dai cappucci per le levette, fino ad arrivare ai tasti dorsali sostituibili.

Cosa cambierà in DualSense Edge?

Graficamente parlando, i dettagli che saltano prima all’occhio sono un cambio di colore della croce direzionale e dei quattro tasti sulla destra (che passano da un bianco-trasparente ad una tono nero più classico). La parte inferiore del controller sarà poi prevista di ulteriori tasti posteriori.

Il controller possiede anche regolatori di sensibilità per i Joy-stick, volti ad ottimizzare le prestazioni dei giocatori nei titoli più competitivi, mediante una riduzione delle “zone morte”(la distanza percorsa dallo stick analogico prima di impartire l’input al gioco).

Cosa offre DualSense Edge?

DualSense Edge sbarcherà nel mercato europeo il 26 gennaio 2023, ed il suo prezzo sarà quello di 239,99 euro. Sempre per il 26 gennaio sarà poi acquistabile il pack aggiuntivo con i moduli levetta sostituibili al prezzo di 24,99 euro. La confezione base del DualSense Edge conterrà al suo interno:

Controller wireless DualSense Edge

Cavo USB

2 cappucci standard

2 cappucci alti a cupola

2 cappucci bassi a cupola

2 tasti posteriori a mezza cupola

2 tasti posteriori levetta

Alloggiamento del connettore

Custodia di trasporto

I preorder per il nuovo modello della serie DualSense e per il pack aggiuntivo si apriranno il 25 ottobre presso i rivenditori selezionati.