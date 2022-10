Game pass: tutti i giochi in arrivo dal 20 ottobre

Indice dei contenuti Tutti i giochi in arrivo da domani su Xbox Game Pass:

Microsoft ha annunciato gli otto nuovi giochi che entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass.

I primi quattro verranno appunto aggiunti al servizio, domani 20 ottobre. Si tratta di titoli horror e nello specifico di: Amnesia Collection, Amnesia Rebirth, Soma e Phantom Abyss. I primi tre sono ottimi giochi sviluppati da Frictional Games, mentre l’ultimo di questo quartetto è un platform multiplayer asimmetrico sviluppato da Devolver Digital che farà il suo debutto sul pass in accesso anticipato.

Si passa poi al capolavoro di Atlus nonché acclamato sia da critica che da utenza, Persona 5 Royal. In arrivo il 21 ottobre, questo JRPG dallo stile unico vi terrà occupati per diverse ore di gioco, offrendovi un’esperienza longeva e strabiliante. Perfetto per chi si approccia la prima volta alla serie di Persona.

Concludiamo la nostra rassegna di titoli con i tre giochi in arrivo il 27 ottobre. Si tratta rispettivamente di:

Frog Detective: The Entire Mystery, Gunfire Reborn e Signalis. Quest’ultimo fra i tre è sicuramente quello che spicca maggiormente, il titolo prende ispirazione dai classici survival-horror ed è ambientato in un futuro distopico in cui l’umanità ha colonizzato il sistema solare. Nei panni di Elster, una Replika risvegliatosi improvvisamente dalla criostasi a seguito di un incidente, dovrete sopravvivere su un mondo freddo e sconosciuto.

Questi erano gli otto giochi in arrivo da domani sul Game Pass di Microsoft, quale vi attira di più? Giocherete a qualcosa questo fine mese? Noi nel mentre vi ricordiamo che sempre su hynerd potete trovare la lista completa dei titoli aggiunti questo mese, con i piani Extra e Premium del Playstation Plus.