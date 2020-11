Xbox Games With Gold: annunciati i giochi gratis di Novembre 2020

Con l’arrivo del mese di Novembre 2020, tornano i giochi gratis dei Games With Gold per Xbox. Sebbene non ci siano giochi recenti per Xbox Series X e S, comunque l’appuntamento torna questo mese per possessori di una Xbox One, 360 e Series X e S (Retrocompatibilità) che hanno sottoscritto un abbonamento a Live Gold potranno scaricare gratis diversi giochi.

Cosa sono i Games With Gold?

Ogni mese il servizio Games With Gold offre dei giochi gratuiti da poter scaricare per gli abbonati al servizio Live Gold. Microsoft propone ben 4 giochi, 4 per Xbox Series X e S (Retrocompatibilità) 4 per Xbox One (Due in Retrocompatibilità) e 2 per Xbox 360. Un’ottimo servizio anche per i possessori della vecchia generazione che potranno cimentarsi in nuovi giochi o riscoprire perle dimenticate.

Games With Gold Ottobre: quali sono i giochi gratis?

I giochi di questo mese

I possessori di una Xbox 360 potranno scaricare:

Full Spectrum Warrior – disponibile dal 1° al 15 novembre

disponibile dal 1° al 15 novembre Lego Indiana Jones – disponibile dal 16 al 30 novembre

Vi ricordiamo che avete ancora poco tempo per scaricare i Games With Gold per Xbox One, in particolare Maid of Sker disponibile fino al 15 Novembre.

Ma ora andiamo a scoprirli insime:

Aragami: Shadow Edition

Intraprendi un viaggio oscuro pieno di sangue e segreti. Compreso sia il gioco originale che il suo prequel, Nightfall , gioca nei panni dell’assassino non morto con il potere di controllare le ombre. Elimina i tuoi nemici utilizzando una vasta gamma di poteri nella campagna in solitario o alleati con un amico in multiplayer online multipiattaforma mentre metti alla prova le tue abilità stealth.

Swimsanity!

Scatena la follia! Unisciti a quattro amici e schiera una varietà di potenziamenti e armi unici, oppure combatti uno contro l’altro per essere l’ultimo Mooba in piedi. Con oltre 150 sfide in 8 modalità di gioco, l’intensità non si ferma in questo sparatutto cooperativo subacqueo ricco di azione.

Full Spectrum Warrior

Squad e preparati per la distribuzione in questo classico titolo Xbox. Quello che era iniziato come un aiuto all’addestramento per l’esercito degli Stati Uniti, si è trasformato in un realistico simulatore di guerra urbana a livello di fanteria. Comanda le squadre Alpha e Bravo utilizzando autentici protocolli di fanteria, in un ambiente urbano minacciato da pericoli dietro ogni angolo.

Lego Indiana Jones

Indossa il tuo fedora, afferra la tua frusta e cerca fortuna e gloria. The Original Adventures prende la costruzione divertente e creativa di Lego e la combina con l’azione non-stop dei film classici. Costruisci, combatti e combatti in tutti i tuoi momenti cinematografici preferiti nel ironico stile Lego.

