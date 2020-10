PlayStation Plus: i giochi gratis per PS4 e PS5 di Novembre

Da domani 1 Novembre 2020 arrivano i giochi gratis del Playstation Plus per PS5 e PS4. Il mese di Novembre è un mese importantissimo per i fan Playstation, con l’uscita della tanto attesa Playstation 5I giochi offerti gratuitamente ai possessori dell’abbonamento anche questo mese di novembre, sono ben tre. Vediamo quindi qui di seguito quali sono i giochi gratis di novembre, con una grossa sorpresa: un terzo titolo per i possessori di PS5.

PS Plus di Novembre 2020 per PS4 e PS5

Hollow Knight

La Terra di Mezzo: L’ombra della Guerra

Bugsnax (PS5)

Playstation Plus Collection

A partire dal giorno di lancio della nuova console di Sony, inoltre, tutti gli abbonati avranno a disposizione anche la PlayStation Plus Collection, una selezione di 20 giochi usciti per Playstation 4 e giocabili su PS5 grazie alla funzione di retrocompatibilità:

Ecco i giochi che appartengono alla PlayStation Plus Collection.

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous: Second Son

Ratchet & Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Fine di un Ladro

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

La PlayStation Plus Collection va considerata come un bonus in aggiunta a quelli esistenti su PS4. Agli abbonati PlayStation Plus non è richiesto un ulteriore abbonamento. Una volta riscattato uno dei giochi della Collezione PlayStation Plus, resta a tua disposizione finché l’abbonamento a PlayStation Plus rimane attivo.

Prima di andare alla scoperta tre giochi gratis, ci teniamo a ricordarvi che avete ancora pochi giorni per riscattare i giochi per ps4 gratis di ottobre, parliamo di Vampyr e Need for Speed Payback che rimarranno nella Instant Game Collection fino a lunedì 2 novembre.

Bugsnax

Il primo gioco PS5 disponibile per gli abbonati di PlayStation Plus è l’avventura in prima persona.. Bugsnax, di Young Horses! Vesti i panni di un giornalista investigativo intento a esplorare l’Isola Snakeronte, habitat naturale delle leggendarie creature metà insetto e metà… spuntino, i Bugsnax. Scopri, caccia e cattura tutti e 100 gli animaletti mentre indaghi sulla scomparsa degli abitanti dell’isola.

La versione PS5 di Bugsnax sarà disponibile per gli abbonati PlayStation Plus a partire dal giorno di uscita di PS5 fino al 4 gennaio 2021.

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra

Ambientato tra gli eventi de Lo Hobbit e quelli de Il Signore degli Anelli, l’avventura ti catapulta nuovamente nel celeberrimo universo popolato da stregoni, orchi ed elfi. Metti insieme un esercito con cui affrontare i nemici, conquistare Fortezze e dominare Mordor dall’interno. Immergiti nel Nemesi, un sistema tramite il quale potrai creare storie personalizzate con ciascun nemico e seguace, e affronta il Signore Oscuro Sauron e i suoi Nazgûl all’apice della loro potenza in questo nuovo epico episodio ambientato nella Terra di Mezzo.

Hollow Knight: Voidheart Edition

Nel gioco di piattaforme ed esplorazione 2D di Team Cherry, dovrai addentrarti nel mondo sotterraneo di Nidosacro e affrontare creature decadenti con l’aiuto di bizzarri insetti. Sblocca nuove abilità e usa i poteri più adatti al tuo stile di gioco per esplorare caverne labirintiche, antiche città e mortali steppe.

Entrambi i giochi PS4 saranno disponibili da martedì 3 novembre a lunedì 30 novembre.

