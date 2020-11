APEX Legends – Horizon: quali sono le 3 abilità della nuova leggenda?

Con l’uscita dei trailer di lancio e gameplay della stagione 7, siamo ufficialmente entrati nella fase di attesa del nuovo capitolo di APEX Legends. Come è ormai noto a tutti sarà Horizon a fare il proprio ingresso nei giochi come prossima leggenda.

Un video di Stories from the Outlands ne ha chiarito il passato e spiegato il motivo del suo ingresso nell’arena. La scienziata dall’accento scozzese è rimasta vittima di un “incidente” durante una missione spaziale. Quest’evento l’ha tenuta intrappolata per oltre 80 anni, trascorsi i quali riesce a fare ritorno ad Olympus: prossima arena degli APEX games.

Seppur ancora non sia stato rilasciato il trailer che ne spiegherà le abilità , esse sono state oggetto di leak ed interpretazioni. Il trailer di lancio le mostra tutte e 3, ma non sono ancora note le caratteristiche tecniche: tempi di ripresa, durata, tempi di attivazione.

Andiamo quindi ad elencare ed analizzare le tre abilità di Horizon, in vista del lancio della stagione 7 previsto per Mercoledì 4 Novembre.

Horizon e Newt: epicentro dell’ultima Buco Nero

APEX Legends: le abilità di Horizon

Abilità Passiva

L’abilità tattica nell’economia del gioco è una capacità sempre attiva dei personaggi. Essa conferisce un vantaggio imperituro e costantemente attivo. Per quanto riguarda Horizon questo vantaggio è dato dalla sua abilità di “atterraggio morbido“. Su APEX Legends non esiste il danno da caduta, ma in seguito ad un atterraggio da altitudini importanti, i personaggi subiscono un rallentamento di circa un secondo.

Nonostante i giocatori abbiano escogitato diversi metodi per ridurre questo svantaggio, spesso esso può essere un problema. Soprattutto durante inseguimenti o combattimenti in un gioco così frenetico, un secondo di pausa risulta il più delle volte fatale a livelli alti. Horizon annulla questo problema, consentendo un continuo dell’azione immediato in seguito all’atterraggio.

Abilità Tattica

Se avete compiuto le missioni Piccoli Esperimenti, avete già avuto un assaggio dell’abilità tattica di Horizon. Con abilità tattica si intende quel potere attivabile frequentemente durante il gioco, che conferisce un vantaggio momentaneo seguito da un tempo di ricarica.

A partire dalla Stagione 6 sono stati disseminati per le mappe dei misteriosi cubi di acciaio. Da qualche settimana questi cubi sono attivabili con una speciale chiave conferita da Horizon stessa. L’attivazione genera un ascensore gravitazionale che spinge in aria chiunque ci si ponga sopra.

Sarà proprio questa l’abilità della scienziata. Gli ascensori vengono posizionati a terra con il lancio di un dispositivo. L’attivazione è immediata in seguito al contatto col terreno e compagni o avversari che si trovino sul turbine generato vengono sospinti in aria. Il dispositivo può essere lanciato a breve-media distanza.

Abilità Ultimate

Questa è l’abilità definitiva di ogni leggenda. L’attivazione è spesso interrotta da lunghi periodi di ricarica. Se usata sapientemente consente di ribaltare le sorti di uno scontro, oppure di assumere un importante vantaggio tattico. Nonostante la nuova leggenda sembri essere un’innocua dolce scienziata, la sua ultima è una delle più brutali mai viste.

Horizon, grazie al drone Newt che si porta appresso, può attivare un pericoloso buco nero dal potente potere attrattivo. Il buco nero funge da epicentro di un vortice che risucchia i nemici. Ovviamente è possibile resistere, ma l’effetto principale è quello di mettere fuori posizione gli avversari. Il buco nero diventa molto utile in situazioni in cui si voglia esporre nemici riparati dietro rocce o muri.

Inoltre l’abilità attira anche granate, il chè rende molto facili da realizzare delle combo letali per le vittime designate. Qualora Newt venisse distrutto prima dell’attivazione, l’abilità viene annullata ed il buco nero non si genera.

Prima di trarre conclusioni rispetto l’effettiva utilità che la nuova leggenda avrà nell’arena, si dovrà trascorrere ore e ore in gioco durante la stagione 7. Spesso gli sviluppatori modificano i difetti dei nuovi personaggi con i primi aggiornamenti post-lancio. Solo ora personaggi come Crypto o Revenant hanno raggiunto il pieno del potenziale e quasi sicuramente la versione di Horizon che vedremo Mercoledì avrà un assetto provvisorio.

Visita la pagina ufficiale della Stagione 7 per ulteriori informazioni.

