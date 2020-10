Games With Gold: i Giochi Gratis per Xbox di Ottobre

Con l’arrivo del mese di Ottobre 2020, tornano i Games With Gold per Xbox. I possessori di una Xbox One e 360 che hanno sottoscritto un abbonamento a Live Gold potranno scaricare gratis diversi giochi.

Cosa sono i Games With Gold?

Ogni mese il servizio Games With Gold offre dei giochi gratuiti da poter scaricare per gli abbonati al servizio Live Gold. Microsoft propone ben 4 giochi, 2 per Xbox One e 2 per Xbox 360. Un’ottimo servizio anche per i possessori della vecchia generazione che potranno cimentarsi in nuovi giochi o riscoprire perle dimenticate.

Games With Gold Ottobre: quali sono i giochi gratis?

I possessori di una Xbox 360 potranno scaricare:

Sphinx and the Cursed Mummy – (retrocompatibilitĂ ) dall’1 al 15 ottobre

– (retrocompatibilitĂ ) dall’1 al 15 ottobre Costume Quest – dal 16 al 31 ottobre

Mentre i possessori di una Xbox One potranno scaricare:

Slayaway Camp: Butcher’s Cut – dall’1 al 31 ottobre

– dall’1 al 31 ottobre Maid of Sker – dal 16 ottobre al 15 novembre

– dal 16 ottobre al 15 novembre Costume Quest – dal 16 al 31 ottobre

Vi ricordiamo che avete ancora poco tempo per scaricare i Games With Gold per Xbox One, in particolare The Book of Unwritten Tales 2 disponibile fino al 15 ottobre.

