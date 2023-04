Indice dei contenuti Xenoblade Chronicles 3 OST edition: Cosa conterrà?

Procyon Studio (compagnia musicale fondata dal compositore ufficiale della saga di Xenoblade, Yasunori Mitsuda) ha di recente annunciato la data di distribuzione della colonna sonora di Xenoblade Chronicles 3, la cui uscita è prevista per il 29 luglio 2023, esattamente un anno dopo l’uscita del gioco. Proprio questa data avrebbe fatto accendere l’animo dei fan della saga in tutto il mondo, speranzosi di poter mettere le mani sul nuovo DLC di Xenoblade Chronicles 3 proprio in quella giornata.

La raccolta musicale conterrà al suo interno un totale di circa 140 brani, per la durata di 9 ore di composizioni dei maestri Mitsuda, ACE (Tomori Kudo, CHiCO), Kenji Hiramatsu, Manami Kiyota, Mariam Abounnasr e Yutaka Kunigo. Saranno disponibili due versioni: La Regular e la Limited Edition, entrambe fornite con una nuovissima illustrazione di copertina creata dal character designer del gioco, Masatsugu Saito.

La Regular Edition avrà un costo di circa 45€ e fornirà quanto già descritto nel presente articolo, mentre l’edizione limitata (dal prezzo di circa 116€) offrirà agli acquirenti anche due speciali mini repliche 1/3 dei flauti di Noah e Mio, una carta con la nuova illustrazione insieme alle firme del compositore e un libretto di 80 pagine.

Ciò che però salta all’occhio è che visitando la pagina principale ufficiale del prodotto per l’edizione limitata troveremo scritto quanto segue: “Oltre alla musica inclusa nel gioco principale, è inclusa anche la musica della storia aggiuntiva in Expansion Pass Vol. 4”. E se questa inclusione stesse proprio ad indicare l’arrivo del famigerato quarto volume di espansione di Xenoblade Chronicles 3 che i fan richiedono a gran voce?

Siamo purtroppo davanti a mere ipotesi. Per conoscere ulteriori dettagli sul futuro di Xenoblade Chronicles 3 dovremo attendere maggiori notizie da parte di Nintendo, la quale prevede di lanciare il Pass di Espansione 4 del JRPG entro il 31 dicembre 2023.