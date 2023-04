Annunciati i titoli gratuiti per Amazon Prime Gaming per il mese di Aprile! Scopriamoli insieme.

Annunciati i giochi per PC riscattabili nel mese di Aprile per i membri di Amazon Prime Gaming. Sono ben 15 i titoli messi a disposizione e variano da grandi classici come Metal Slug 4 a titoli di spicco come Wolfenstein: The New Order.

Vi ricordiamo inoltre che per accedere al catalogo Amazon Prime Gaming sarà sufficiente sottoscrivere un abbonamento Amazon Prime. Fatte queste premesse, scopriamo insieme di che titoli si tratta!

Amazon Prime Gaming: ecco i titoli

Dal 6 aprile:

Wolfenstein: The New Order : è uno sparatutto in prima persona di genere fantascientifico-ucronico sviluppato da MachineGames e pubblicato da Bethesda Softworks nel 2014. [GOG]

: è uno sparatutto in prima persona di genere fantascientifico-ucronico sviluppato da MachineGames e pubblicato da Bethesda Softworks nel 2014. Ninja Commando : un gioco sparatutto a scorrimento verticale pubblicato da SNK nel 1992 dove si combatte per proteggere la storia dai mercanti della morte che intendono portare il caos nel mondo. [Amazon Games App]

: un gioco sparatutto a scorrimento verticale pubblicato da SNK nel 1992 dove si combatte per proteggere la storia dai mercanti della morte che intendono portare il caos nel mondo. Art of Fighting 3: è un gioco di combattimento pubblicato da SNK nel 1996. Come side-story nella serie ART OF FIGHTING, ritrae il dramma e le battaglie dei vari combattenti. [Amazon Games App]

Dal 13 aprile:

Faranno il loro debutto su Amazon Prime Gaming i titoli:

The Beast Inside : combina un thriller a un horror di sopravvivenza. Una storia di segreti a lungo

sepolti, tragedie personali, e follia. Il giocatore vestirà i panni di due protagonisti che vivono

in secoli differenti legati da un retaggio oscuro. [GOG]

: combina un thriller a un horror di sopravvivenza. Una storia di segreti a lungo sepolti, tragedie personali, e follia. Il giocatore vestirà i panni di due protagonisti che vivono in secoli differenti legati da un retaggio oscuro. Icewind Dale: Enhanced Edition è un remake del videogioco di ruolo Black Isle Studios 2000 Icewind Dale e delle sue espansioni Icewind Dale: Heart of Winter e Trials of the Luremaster. Permette di creare un gruppo di eroi di Dungeons & Dragons ed esplorare la parte più estrema del Forgotten Realms. [Amazon Games App]

è un remake del videogioco di ruolo Black Isle Studios 2000 Icewind Dale e delle sue espansioni Icewind Dale: Heart of Winter e Trials of the Luremaster. Permette di creare un gruppo di eroi di Dungeons & Dragons ed esplorare la parte più estrema del Forgotten Realms. Crossed Swords : è un gioco arcade RPG d’azione hack & slash sviluppato da Alpha Denshi e pubblicato da SNK. [Amazon Games App]

: è un gioco arcade RPG d’azione hack & slash sviluppato da Alpha Denshi e pubblicato da SNK. Ghost Pilots: è un gioco di tiro rilasciato da SNK nel 1991. L’eroe vola su un idrovolante vecchio stile per combattere le due potenti nazioni che invadono il loro paese. [Amazon Games App]

Dal 20 aprile:

Beholder 2 : un’avventura 2D distopica che incorpora perfettamente elementi di simulazioni di carriera e giochi di sorveglianza in un’unica esperienza avvincente. [Amazon Games App]

: un’avventura 2D distopica che incorpora perfettamente elementi di simulazioni di carriera e giochi di sorveglianza in un’unica esperienza avvincente. Terraformers : è un gioco di costruzione colonie e gestione risorse di ampio respiro. Lo scopo del gioco è esplorare il pianeta rosso, sviluppare città spettacolari, diffondere la vita e terraformare il pianeta con progetti ambiziosi in questo vasto costruttore di colonie a turni. [Amazon Games App]

è un gioco di costruzione colonie e gestione risorse di ampio respiro. Lo scopo del gioco è esplorare il pianeta rosso, sviluppare città spettacolari, diffondere la vita e terraformare il pianeta con progetti ambiziosi in questo vasto costruttore di colonie a turni. Metal Slug 4 : Quarto titolo di uno dei giochi a scorrimento più famosi al mondo. Uno dei più grandi successi tra i giochio arcade. [Amazon Games App]

: Quarto titolo di uno dei giochi a scorrimento più famosi al mondo. Uno dei più grandi successi tra i giochio arcade. Ninja Masters: è un picchiaduro 2D a tema ninja prodotto da ADK e originariamente pubblicato nel 1996 per la piattaforma arcade e home Neo Geo. [Amazon Games App]

Dal 27 aprile:

Gli ultimi giochi gratuiti di aprile su Amazon Prime Gaming saranno:

Looking for Aliens : un gioco in cui bisognerà dimostrare l’esistenza di civiltà aliene trovando indizi su di esse sulla Terra, sulla Luna e ai confini della galassia. [Legacy Games Code]

: un gioco in cui bisognerà dimostrare l’esistenza di civiltà aliene trovando indizi su di esse sulla Terra, sulla Luna e ai confini della galassia. Grime : un RPG action-adventure rapido e spietato in cui bisognerà annientare i nemici con armi viventi che cambiano forma e funzione. [Amazon Games App]

: un RPG action-adventure rapido e spietato in cui bisognerà annientare i nemici con armi viventi che cambiano forma e funzione. Sengoku : un videogioco arcade di tipo picchiaduro a scorrimento fortemente caratterizzato da elementi della mitologia giapponese e del Giappone feudale: i nemici da fronteggiare saranno ninja, samurai, oni, nukekubi dall’aspetto di attori kabuki, kappa, hitodama, onryō ed altre figure del folclore giapponese. [Amazon Games App]

: un videogioco arcade di tipo picchiaduro a scorrimento fortemente caratterizzato da elementi della mitologia giapponese e del Giappone feudale: i nemici da fronteggiare saranno ninja, samurai, oni, nukekubi dall’aspetto di attori kabuki, kappa, hitodama, onryō ed altre figure del folclore giapponese. Magician Lord: un gioco d’azione a scorrimento laterale dove bisognerà controllare il mago Elta in un viaggio per salvare il mondo da Gal-Agiese, che è tornato a vivere ancora una volta. [Amazon Games App]

Come ogni mese, oltre i videogiochi completi, sarà possibile riscattare su Amazon Prime Gaming anche contenuti aggiuntivi per giochi come Fifa 23, League of legends e molti altri.