La coppia di titoli appartenenti alla nona generazione, Pokémon Scarlatto e Violetto, continua a ricevere succose aggiunte nei Raid Teracrista, e questa volta c’è un sapore tutto competitivo! TPCI ha infatti annunciato il prossimo protagonista degli eventi raid, cioè Ditto, l’iconico Pokémon mutante di prima generazione.

I Raid Teracristal dedicati a questa creatura mutaforme saranno disponibili dalle ore 02:00 di venerdì 7 aprile 2023 fino alle 01:59 del successivo lunedì 10 aprile.

Ciò che rende così importante questo evento non è tanto la rarità del mostriciattolo tascabile che vi si troverà, in quanto è già possibile affrontare degli esemplari di Ditto nel loro stato brado in giro per la mappa di Paldea. I Ditto di questo speciale evento saranno dotati di cinque statistiche “stellari”, garantendo quindi il loro massimo potenziale innato (le famose IVs, temute dai giocatori che decidono di interfacciarsi alla sfumatura competitiva di Pokémon) in quasi tutte le loro statistiche.

Questo speciale evento Raid sarà disponibili immediatamente nel caso in cui siate connessi ad internet, ma nel caso ciò non dovesse succedere potrete provvedere manualmente. Il processo è tanto semplice quanto rapido; vi basterà solo selezionare la voce Poképortale dal menu principale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le news dal Poképortale. Ricordiamo inoltre che non è necessario essere in possesso di un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Pokémon Scarlatto e Violetto: Una spinta al competitivo

L’immediata disponibilità di questi esemplari di Ditto in Pokémon Scarlatto e Violetto da una considerevole spinta al processo di breeding e building di mostriciattoli competitivamente viabili, per i quali sarà necessario quindi affiancare un solo Ditto per avere una dignitosa base di partenza!

Quello che ci sentiamo di consigliarvi quindi è di affrontare al più presto queste sfide e fare una scorta di Ditto, dato che non sappiamo ancora se eventi simili verranno riproposti in futuro di Pokémon Scarlatto e Violetto.