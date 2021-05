Yorgos Lanthimos – Poor Things è il nuovo progetto

Yorgos Lanthimos si è ormai lasciato alle spalle il cinema profondamente legato alla sua terra d’origine, la Grecia, per immergersi nell’avventura cinematografica americana. Dai titoli come Kinetta (2005), Dogtooth (2009, ne abbiamo parlato qui) e Alps (2011), ci ha lentamente trasportati nella nuova dimensione grazie a pellicole come The Lobster (2015), Il sacrificio del cervo sacro (2017) e La Favorita (2018).

IL NUOVO PROGETTO DI LANTHIMOS

A breve, vedremo tornare Lanthimos sul grande schermo con un nuovo progetto dal titolo Poor Things, adattamento cinematografico del romanzo Poveracci! dell’autore scozzese Alasdair Gray (vincitore del Whitbread Novel Award e del Guardian Fiction Prize), scritto nel 1992 e pubblicato per la prima volta in italia nel 1994 dalla casa editrice Marcos y Marcos.

Emma Stone ne La Favorita di Lanthimos

Quale strano segreto rende la ricca, bellissima, turbolenta Bell Baxter irresistibile agli occhi del povero studente di medicina scozzese Archie Mc Candless? E che dire della sua misteriosa rinascita nella casa del mostruoso amico e protettore God Baxter, la cui voce perfora senza colpo ferire i timpani di chicchessia? Una storia di vero amore e di ineguagliabile audacia scientifica, capace di trascinare in un lampo qualsiasi lettore dalla sala operatoria della Glasgow tardo vittoriana ai casinò aristocratici, dalla sottosviluppata Alessandria al tipico bordello parigino, recuperando poi il climax iniziale in una acconcia chiesa scozzese.

PRODUZIONE E CAST

La produzione del film avrà inizio entro la fine dell’anno e sarà gestita da Searchlight Pictures e Film4, mentre l’adattamento della sceneggiatura sarà affidato a Tony McNamara, che per la co-sceneggiatura de La Favorita ha già guadagnato una nomination agli Oscar.

Stando a quanto dichiarato fino ad oggi, nel cast entreranno nomi quali Mark Ruffalo (Cattive acque, Il caso Spotlight), Willem Dafoe (The Lightouse, Van Gogh – sulla soglia dell’eternità), Emma Stone (che per Lanthimos ha già recitato ne La Favorita e recentemente è diventata protagonista del film prossimo all’uscita Crudelia) e Ramy Youssef (noto per la serie televisiva Ramy) che, per ora, sono gli unici ad essere stati confermati.