Gli Eterni – Il Primo Teaser Trailer

Di recente è stato rilasciato il primo teaser trailer de Gli Eterni, il prossimo film della Marvel tanto atteso, in previsione, nei prossimi mesi, del trailer esteso:

Gli Eterni (Eternals), come abbiamo anticipato qui, sarà il prossimo lungometraggio diretto da Chloé Zhao, regista di origine asiatica che si è affermata agli Oscar 2021 con quattro nominations e due vittorie (miglior film e miglior regia) per la pellicola Nomadland.

Basato sul fumetto omonimo Eterni, ideato da Jack Kirby e pubblicati per la prima volta nel luglio 1976, e terzo film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, Gli Eterni sarà prodotto dai Marvel Studios e distribuito in tutto il mondo da Walt Disney Pictures a partire dal 3 novembre 2021, arrivando poi in streaming sulla piattaforma Disney+.

CHI SONO

Gli Eterni sono una specie di esseri immortali e sovraumani dotati di abilità straordinarie e creati attraverso degli esperimenti dai Celestiali, esseri cosmici. Inviati sulla Terra per proteggere l’umanità, si troveranno a scontrarsi con i Devianti in una battaglia che durerà per anni.

IL CAST

Gli Eterni vanta un cast stellare, con Angelina Jolie nei panni di Thena, Salma Hayek nei panni di Ajak, Richard Madden in veste di Ikaris, Kit Harington che interpreta Dane Whitman, Barry Keoghan nei panni di Druig, Don Lee che interpreta Gilgamesh, Kumail Nanjiani che riveste il ruolo di Kingo, Lauren Ridloff nei panni di Makkari, Brian Tyree Henry in veste di Phastos e Gemma Chan che interpreta Sersi.