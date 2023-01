5 film da vedere durante l’inverno 2023

Le feste purtroppo sono finite, ma l’inverno 2023 è appena iniziato! Perché allora non rimanere in tema con delle pellicole aventi come protagoniste l’inverno stesso, ma che non hanno nulla a che fare con le feste Natalizie? Magari da godersi con una bella cioccolata calda o un tè dopo la scuola o il lavoro.

Ecco allora una lista di 5 film da vedere e… da brividi (di freddo).

Frozen – Il regno di ghiaccio

Il titolo non lascia alcun dubbio: fa freddo, questo è poco ma sicuro. Questo film della Disney uscito nel 2013 ottenne un successo clamoroso, anche grazie alla celebre canzone “Let it go”. Una storia d’amore familiare: Elsa, che ha il potere del ghiaccio, per uno scatto di ira congela tutta la sua città; fugge per la vergogna e solo l’affetto della sorella Anna potrà aiutarla. Nonostante la neve ed il ghiaccio, questo film vi riscalderà il cuore in questo gelido inverno 2023.

Shining

Il capolavoro di Kubrick, derivante dal magnifico romanzo del re dell’horror Stephen King, costringe la famiglia Torrence a dover affrontare il lungo inverno del Colorado all’interno dell’Overlook Hotel, rendendo al piccolo Danny e alla madre impossibile la fuga dall’impossessato Jack Nicholson. Un film da vedere per brividi di freddo accompagnati da brividi di tensione!

The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo

Questo disaster movie di Roland Emmerich vi farà perfettamente restare in tema grazie agli ottimi effetti speciali utilizzati per la realizzazione della terribile glaciazione che sta (ri)colpendo il pianeta terra: il film, infatti, vinse il British Academy Film Award per gli effetti speciali. Dennis Quaid interpreta un climatologo dei quali avvertimenti su un’imminente glaciazione vengono ignorati. Partirà alla disperata ricerca del figlio in un paesaggio suggestivo ma letale.

Il pinguino Pablo (I tre Caballeros)

Per spezzare un pochino questa “fredda” lista, vi consigliamo la visione del corto facente parte del film Disney I tre Caballeros. Pablo è un pinguino che soffre il freddo e sogna di andare a vivere in un paese caldo. Affronterà un lungo viaggio per raggiungere la sua nuova casa su una piccola isola nei tropici. Un carinissimo film da vedere in famiglia per questo inverno 2023.

Revenant – Redivivo

Concludiamo la nostra lista con il film che ha fatto ottenere all’attore Leonardo DiCaprio l’agognato Oscar e che sicuramente vi farà rintanare ancora di più sotto le coperte. Il protagonista lotta con tutte le proprie forze contro la morte nella fredda e selvaggia Alaska, ma attenzione, ciò che Leo fa nel film è vero! Chiaramente non parliamo della lotta contro un orso, ma ad esempio il tuffarsi in un fiume ghiacciato e girare sequenze a -40 gradi… questo sì che mette i brividi. Possiamo dire tranquillamente che l’Oscar se lo è veramente meritato (anche solo per il coraggio).