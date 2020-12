Film da vedere prima della fine del 2020 – top 5 list

Quale modo migliore per festeggiare la fine del 2020 se non davanti alla tv con tanto di popcorn? Ecco qui una top 5 list di film rilasciati nel 2020, da vedere prima di terminare l’anno.

5)Palm Springs – Vivi come se ci fosse un domani

Disponibile su Amazon Prime Video, il film è ambientato in un resort nel deserto di Palm Springs, dove la mattina del 9 novembre la coppia formata da Nyles e Misty sta per partecipare al matrimonio di Abe e Tala. Nyles, in camicia hawaiana, costume e qualche drink di troppo sembra prendere troppo alla leggera la celebrazione dei due, arrivando anche a salvare l’imbarazzata Sarah, sorella di Tala, da un discorso per brindare all’unione degli sposi.

Tra i due sembra esserci chimica e così decidono di allontanarsi dalla festa per divertirsi un po’, fin quando Nyles non viene colpito da un proiettile e trascinato in una misteriosa grotta. Sarah decide di seguirlo per dargli una mano, ma scopre che quella stessa grotta, da tempo immemore, costringe Nyles a rivivere la stessa giornata del matrimonio senza via di fuga.

Palm Springs – Film Su Prime Video

Dopo vari tentativi di fuga, i due iniziano a vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo e godere di tutte le esperienze più folli. Palm Springs è una commedia con qualche spunto di romanticismo che, nonostante segua lo schema narrativo del loop temporale ormai tradizionale in campo cinematografico, non annoia mai.

4) Enola Holmes

Nel film originale Netflix Millie Bobby Brown interpreta Enola Holmes, l’intelligente sorellina minore dell’investigatore inglese più amato di tutti: Sherlock Holmes. Enola, fino ai 14 anni viene cresciuta dalla madre che a un certo punto scompare nel nulla. L’evento porta a una riunione familiare dato che la ragazzina, in pensiero per la madre, decide di rivolgersi ai fratelli Sherlock e Mycroft, rispettivamente Henry Cavill e Sam Claflin.

Mycroft, come tutore legale e fratello più grande tra i tre decide di portare Enola in collegio, ma quest’ultima riesce a scappare verso Londra, per raccogliere ogni indizio possibile sulla madre scomparsa nel nulla.

Enola Holmes – Film Su Netflix

La città diventa centro di molte avventure e incontri fortuiti. La fuga dai due fratelli segna l’inizio di un puzzle di cui Enola è decisa a trovare tutti i pezzi. Enola Holmes è un lungometraggio capace di creare una fusione tra ironia e mistero, generando molti colpi di scena dall’inizio alla fine.

3) 1917

Diretto da Sam Mendes, 1917 è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e i protagonisti sono due giovani caporali britannici Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman). I due, prima amici poi compagni di battaglione, vengono scelti per una missione a dir poco suicida: devono consegnare un messaggio al battaglione di cui fa parte il fratello di Blake, Joseph (Richard Madden), per impedire ai soldati di cadere in una trappola orchestrata dai nemici tedeschi.

1917

Una missione da portare a termine in poco tempo e in un territorio non sicuro in direzione di Écouste, dove devono consegnare l’avvertimento del generale Erinmore (Colin Firth) al colonnello Mackenzie (Benedict Cumberbatch). 1917 ha la capacità di lasciare lo spettatore con il fiato sospeso per tutta la sua durata, grazie ai vari effetti sorpresa tipici di un war movie e l’uso di un “finto” piano-sequenza.



2) L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

La pellicola tratta della storia legata alla famosa Isola delle Rose, la piattaforma artificiale frutto dell’ingegno di Giorgio Rosa. La piccola nazione fuori dalle acque territoriali fu costruita nel 1968 e demolita nel 1969. Giorgio, interpretato da un formidabile Elio Germano, viene definito come un uomo incapace di adattarsi alla società in cui vive e così decide di dar vita al proprio mondo privato.

L’Incredibile Storia Dell’Isola Delle Rose – Film Su Netflix

L’ingegnere Rosa non vuole limitare la sua isola a una semplice meta turistica in mezzo al mare, ma vuole creare un vero e proprio stato indipendente. Con l’aiuto dei suoi collaboratori propone il caso davanti alle Nazioni Unite. Infatti, l’Isola delle Rose è già dotata dell‘esperanto come lingua ufficiale, di un un governo e di una moneta. Alla risposta favorevole dell’ONU però si contrappone quella del governo italiano di Giovanni Leone, che cerca in tutti i modi di disfarsi della questione e porre fine al progetto di Giorgio Rosa.

Disponibile in streaming su Netflix, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose è un film che solo un regista come Sydney Sibilia era in grado di realizzare, va oltre il tradizionale prodotto italiano.

1) Piccole Donne

Tratto dal romanzo del 1868 di Louisa May Alcott, il film diretto da Greta Gerwig è una versione cinematografica degna di nota.

In due ore di pellicola viene raccontata la storia delle sorelle March, Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) e Amy (Florence Pugh), alle prese con i classici drammi adolescenziali e alla ricerca di una vocazione. Sono l’una diversa dall’altra, ma tra le quattro la figura di spicco è Jo, la scrittrice dall’indole più ribelle e distante dalla tipica figura femminile del tempo.

Piccole Donne

Piccole Donne è un film sull’indipendenza e la lotta contro un rigido sistema sociale, accompagnato da un cast d’eccezione: Timothée Chalamet nel ruolo del giovane Laurie, Meryl Streep nei panni della zia March e Louis Garrel che interpreta Friedrich Bhaer.

