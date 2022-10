A haunting in venice: il cast del nuovo film su poirot

Indice dei contenuti A Haunting in Venice: cosa sappiamo sulla trama

Non c’è due senza tre per Hercule Poirot. Il detective dei romanzi di Agatha Christie tornerà nuovamente sul grande schermo in A Haunting in Venice, terzo capitolo della saga diretta ed interpretata da Kenneth Branagh.

Ancora una volta sarà affiancato da un cast ricchissimo, formato da Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jude Hill, Kelly Reilly, Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan. Anche il nostro Riccardo Scamarcio avrà un ruolo nel film, il che non sorprende trattandosi di una pellicola ambientata in Italia, in particolare a Venezia.

Oltre alla presenza di una delle grandi protagoniste di questa stagione cinematografica, Michelle Yeoh (qui la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once); Kenneth Branagh si riunirà quindi con le star di Belfast (Jamie Dornan e Jude Hill), che gli è valso l’Oscar 2022 per la miglior sceneggiatura originale.

A Haunting in Venice: cosa sappiamo sulla trama

Il seguito di Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo seguirà un Poirot ritiratosi dalla sua carriera di investigatore, prima che un omicidio non lo convinca a tornare operativo. Kenneth Branagh ha commentato così l’annuncio:

La trama di A Haunting in Venice sarà ispirata dal romanzo giallo Poirot e la strage degli innocenti, di cui questa è la sinossi:

A Woodleigh Common i ragazzi stanno festeggiando Halloween quando viene fatta una scoperta agghiacciante: la tredicenne Joyce è stata assassinata. La giallista Ariadne Oliver, presente al party, si precipita dall’amico Poirot e lo convince a interessarsi del caso: Joyce, infatti, poco prima della morte, si era vantata di aver assistito a un omicidio, ma nessuno le aveva creduto. Possibile che invece la ragazza, conosciuta per essere un gran bugiarda, avesse detto la verità? E che il colpevole abbia deciso di chiuderle la bocca per sempre?

Le riprese di A Haunting in Venice cominceranno a novembre, con il film che dovrebbe poi essere rilasciato nel 2023.