Instagram: account innocenti bannati oggi 31 ottobre 2022

Indice dei contenuti Aggiornamento sugli account bannati di Instagram:

No, non è uno scherzo, e no, non è un semplice down dei server. Oggi, 31 ottobre 2022, tantissimi account stanno segnalando problemi su problemi, tra profili bloccati, profili bannati e perdita massiva di follower. A quanto sembra, Instagram stava provando un nuovo codice per scovare i profili e gli utenti fake. Il processo però sembra essere fallito a tutti gli effetti, bloccando e bannando anche profili del tutto innocenti.

Se questo dovesse essere il vostro caso e anche voi, come molti altri, state avendo dei problemi a rientrare sul vostro profilo, fate immediatamente il ricorso che vi si presenta davanti, seguendo le indicazioni che vi presenta il social network, che dovrebbe inviarvi dei codici di verifica d’identità tramite mail e numero di telefono. Probabilmente però, nonostante questa procedura, il vostro account sarà ancora (speriamo temporaneamente) inaccessibile. L’immagine che vi apparirà immediatamente aperto l’account in questione sarà questo:

Screenshot instagram

Questo è un esempio di messaggio che vi troverete davanti: “Abbiamo sospeso il tuo account nella seguente data: 31 ottobre 2022“. Avrete 30 giorni di tempo per contestare la decisione, ma al momento sembra che nessuno degli utenti che ha portato a termine la procedura di contestazione abbia ricevuto un ripristino dell’account, né tanto meno una risposta. Non sappiamo quanto ci vorrà né come Instagram si farà perdonare. In caso dovessimo avere aggiornamenti, ve li riporteremo qui.

A quanto sembra, gli account Instagram bannati che hanno svolto la procedura presentata in precedenza sono tornati ad essere attivi senza problemi, quindi, il vostro profilo dovrebbe essere tornato alla normalità.