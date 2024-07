Agatha All Along: il primo trailer della nuova serie Marvel

Agatha Harkness, la strega interpretata da Kathryn Hahn, torna sul piccolo schermo da protagonista con la sua serie spin-off : Agatha All Along, della quale i Marvel Studios hanno finalmente rilasciato il primo teaser trailer ufficiale e che ci riporta nella cittadina di Westview dopo gli eventi di WandaVision .

Il trailer della durata di circa 2 minuti ci mostra Agatha Harkness (Kathryn Hahn) alle prese con una nuova serie di misteri e tragedie che colpiranno Westview. Per risolvere questi enigmi, sarà costretta a unire le forze con la reincarnazione del figlio della sua ex rivale , Billy Kaplan (Joe Locke).

Per quanto riguarda il cast, oltre ad Hahn e Locke, in Agatha All Along troveremo Aubrey Plaza, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn e Debra Jo Rupp. Tra i ritorni da WandaVision ci sono invece ci saranno: Emma Caulfield Ford, David Payton e David Lengel.