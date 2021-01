Agents of S.H.I.E.L.D. – 5 motivi per guardare la serie tv

Agents of S.H.I.E.L.D è stata una delle prime serie tv Marvel ad approdare sul piccolo schermo e che va di pari passo con l’universo cinematografico. L’ultima stagione è disponibile su Netflix e quindi, se non l’avete ancora iniziata, ecco 5 motivi per guardare le sette stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D.

Agents Of S.h.i.e.l.d.

1) Il ritorno di Phil Coulson

L’agente, fan dello stesso mondo di cui fa parte, venne trafitto dallo scettro di Loki nel film The Avengers, ma ora con grande sorpresa è vivo e vegeto. Philip J. Coulson, interpretato da Clark Gregg, è un agente fedele allo S.H.I.E.L.D. e un capo di una squadra inizialmente male assortita. Il suo salvataggio estremo è avvolto nel mistero: tra i segreti di Nick Fury e il posto magico T.A.H.I.T.I dove è stato in riabilitazione, per scoprire come Coulson è tornato in vita non resta che partire con il pilot.

Phil Coulson

2) I riferimenti ai film dell’MCU: S.H.I.E.L.D e H.Y.D.R.A.

La storia inizia dagli eventi di New York, in cui gli Avengers sconfiggono i Chitauri comandati dal Dio degli Inganni Loki, e continua a snodarsi attraverso gli eventi dei film. Per esempio vengono mostrati i retroscena di Thor: The Dark World , di Captain America: The Winter Soldier e tutto ciò che consegue la caduta dello S.H.I.E.L.D.

La serie tv è un vero e proprio spin-off che parla degli eroi più famosi del mondo, ma senza la loro presenza. È uno show di approfondimento riguardo temi e situazioni che, per mancanza di tempo, al cinema hanno avuto pochi minuti di screen time.

H.y.d.r.a. – S.h.i.e.l.d.

La caduta dell’agenzia a causa del ritorno dell’H.Y.D.R.A., da sempre nascosta tra le spie sin dal sacrificio di Captain America, è un avvenimento sviscerato e ampliato in più direzioni all’interno della serie tv. L’H.Y.D.R.A. è un nemico che solo con l’aiuto degli agenti di Coulson può essere sconfitto, a favore dello scudo intorno al mondo. Come diceva il dottor Zola in The Winter Soldier “quando tagli una testa, ne spuntano sempre altre due“. Riusciranno gli agenti a smantellare del tutto l’organizzazione terroristica?

3) I personaggi ben strutturati

Non mancano di certo figure femminili in rappresentanza del girls power, delle vere e proprie guerriere a partire dalla protagonista Skye, hacker informatica reclutata da Coulson, il cui passato e futuro sono importanti per il corso degli eventi. Inoltre, c’è anche una partner storica del celebre agente segreto: Melinda May, anche detta La Cavalleria. È uno dei personaggi più enigmatici, di cui è difficile capire lo stato d’animo, ma che ha la forza di un intero esercito.

Jemma, Skye, Ward, May, Fitz

Di vitale importanza è il duo soprannominato Fitz-Simmons, composto da Jemma Simmons, la giovane scienziata in grado di risolvere problemi grazie alla biochimica e da Leopold Fitz, l’ingegnere cervellone capace di creare armi di ogni tipo. Infine, l’agente tutto muscoli Grant Ward, il cui personaggio rivela molti lati interessanti e diversi durante gli episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. Ogni personaggio ha un background e caratteristiche essenziali che costituiscono il fulcro dell’intero show e che meritano di essere approfondite.

4) Comicità come elemento fondamentale

La peculiarità del mondo Marvel è quella di saper creare un equilibrio tra drama, fantasy e comicità . L’ironia è sempre posta in modo intelligente e non è per niente banale: i momenti più cupi hanno sempre quel tocco umoristico fatto apposta per sdrammatizzare, una particolarità che è diventata un marchio di fabbrica. Non importa quanti imprevisti devono affrontare gli agenti, perché tra di loro trovano sempre un lato positivo per riderci su.

5) L’effetto sorpresa

Agents of S.H.I.E.L.D ha la capacità di non essere mai ripetitiva, perché tra battaglie e missioni per il bene comune i colpi di scena sono sempre in prima linea. A confermare la potenza dell’effetto sorpresa è soprattutto l’ultima stagione, capace di ribaltare intere situazioni e storie grazie ai personaggi ben strutturati e agli effetti visivi al pari dei film.

S.h.i.e.l.d.

Questi erano il 5 motivi per guardare Agents of S.H.I.E.L.D su Netflix, una serie tv esplosiva in grado di far ridere ed emozionare nello stesso momento. Se siete interessati ai contenuti Marvel, qui potete trovare l’ultimo articolo su WandaVision, in occasione dell’uscita dei primi due episodi.

