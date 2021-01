Il 15 gennaio Disney+ ha reso disponibili i primi due episodi di WandaVision, la nuova serie tv diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schafer in cui Elisabeth Olsen e Paul Bettany ritornano nei panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch e Visione. D’ora in poi, ogni due settimane sarĂ possibile trovare le varie teorie su ogni episodio, così da assemblare tutti i pezzi del puzzle fino alla season finale. Vi ricordiamo che ogni puntata dello show verrĂ pubblicata ogni venerdì alle 9.00 A.M. sulla piattaforma streaming.

Come è stato già accennato in questo articolo, le tracce lasciate dai post sui social hanno chiarito che i protagonisti percorreranno un viaggio dagli anni 50 ai moderni anni 2000. Siete pronti a scoprire i segreti dietro i primi due episodi? Iniziamo subito!

Wanda E Visione In Wandavision

Epoca dopo epoca – gli anni 50 e 60

Il primo episodio di WandaVision è ambientato negli anni 50 e si apre con una sigla tipica di una sitcom in cui vengono presentati Visione e Wanda come una splendida coppia di sposi appena arrivata in città . Wanda in abito da sposa e Visione nella sua forma naturale raggiungono la loro casa dei sogni per iniziare un nuova vita nella periferia di Westview.

Wanda Maximoff In Wandavision

Tutto sembra regolare: Wanda è impegnata nelle faccende domestiche, Visione si prepara per andare a lavoro e il tutto accompagnato dalle frivole risate di sottofondo durante i momenti comici. I due, inoltre, si chiedono a cosa si riferisca il cuore disegnato sul calendario: non ne vengono subito a capo, ma solo nel momento in cui Visione va a lavoro si rende conto che l’evento riguarda la cena con il suo capo, Mr.Hart.

Nello stesso momento, intanto, Wanda fa conoscenza con Agnes, la sua “vicina di destra”. Ogni scena in WandaVision sembra così chiara, semplice e soprattutto scritta in modo da non dare risposte, ma in grado di lasciare un senso di inquietudine e tensione ogni minuto che passa.

Il primo punto di rottura

La perfezione degli eventi inizia a spaccarsi durante la scena della cena: quando finalmente, pasticcio dopo pasticcio, i quattro sono seduti a tavola, le domande insistenti del signore e la signora Hart, mettono in difficoltĂ Wanda e Visione. I novelli sposini non sono grado di rispondere a domande semplici riguardo la loro vita privata e proprio in quel momento accade qualcosa di strano: il signor Hart rischia di morire soffocato, fin quando Visione lo salva. Un boccone di troppo del tutto casuale o una mossa inconsapevole di Wanda dato il nervosismo causato dalle domande?

La Cena A Casa Visione In Wandavision

In seguito all’enigmatico finale Wandavision prosegue con un secondo episodio in cui la coppia insolita, intenta a dormire, viene infastidita da un rumore esterno che disturba la loro quiete. Gli eventi sono ambientati in quello che sembra il periodo degli anni 60 e anche la sigla è del tutto diversa dalla precedente.

Wanda e Visione sono alle prese con un numero di magia per un evento organizzato in occasione di una raccolta fondi, in cui partecipa tutto il vicinato di Westview. Nonostante la puntata abbia sempre quel velo di umorismo, fornisce delle minuzie in piĂą che non passano di certo inosservate. La storia prende una piega diversa da cui è possibile trarre teorie e considerazioni molto interessanti. Â

Chi controlla la realtĂ di Wanda e Visione?

Per poter scoprire i segreti di WandaVision bisogna fare un passo indietro e tornare alla conclusione del primo episodio. Wanda e Visione sono sul proprio divano, sopravvissuti ad una cena che sembrava senza speranza, ma l’allontanamento della camera da presa dai due lascia poi spazio ad uno schermo controllato da una persona, intenta ad annotare qualcosa, come se fosse lì per osservare i loro comportamenti. Prima dei titoli di coda (quelli veri), le mani del misterioso personaggio spengono la televisione, vicino al quale è visibile il simbolo dello S.W.O.R.D., un’agenzia che si occupa di monitorare l’attivitĂ aliena sulla Terra.

S.w.o.r.d – Wandavision

Ipoteticamente, lo S.W.O.R.D sta controllando la sua realtĂ o sta cercando di salvarla da un tranello, della sua stessa mente, in cui è caduta come vittima. Non a caso, nel secondo episodio Wanda trova un piccolo elicottero giocattolo in giardino: l’oggetto è l’unico a colori in uno scenario bianco e nero e ha il simbolo dello S.W.O.R.D.

Stark Industries e l’Hydra

Le redini della realtà in WandaVision potrebbero essere in mano allo S.W.O.R.D., Mephisto oppure la stessa Wanda. Ma non solo, perchè è al 99% sicuro che qualcuno stia rovistando nei traumi vissuti dalla signorina Maximoff e ciò si può evincere grazie alle pubblicità in entrambi gli episodi. Nel primo viene presentato un tostapane di proprietà delle Stark Industries e ciò riporta subito alla memoria il primo evento tragico di Wanda e il gemello Pietro: la bomba con il marchio Stark che distrusse la loro casa quando erano molto giovani.

Hydra – WandaVision

Nel secondo episodio invece, la pubblicità mostra un orologio di marca Strucker e con il simbolo dell’Hydra. Nella base dell’Hydra in Sokovia, prima che gli Avengers smantellassero l’organizzazione, il Barone Von Strucker, uno dei capi dell’organizzazione anti-Shield, faceva esperimenti proprio su Wanda e Pietro. Ora, il ritorno ipotetico dell’Hydra è abbastanza improbabile, ma il Marvel Cinematic Universe è conosciuto proprio per un motto ormai: nulla è mai ciò che sembra.

Il ruolo di Mephisto e dell’apicoltore misterioso

Nel secondo episodio è possibile trovare alcuni collegamenti tra la figura di Mephisto e Agnes. Uno scambio di battute durante la riunione del comitato per la raccolta fondi è abbastanza ambiguo: Dottie esordisce con la frase “Il diavolo sta nei dettagli, Bev” e Agnes dice a Wanda “Non è l’unico posto in cui sta”. Nonostante siano frasi innocue, è vitale ricordare che il marito di cui parla sempre Agnes non appare mai (o non ancora). Mephisto potrebbe essere il marito della stramba vicina ed entrambi potrebbero esser coinvolti con la realtà di Wanda. Dopotutto, sicuramente tra qualche espisodio si scoprirà chi interpreta uno dei maggiori villain del fumetto, grazie anche al quale Wanda stringe un patto per poter avere figli.

Wanda E Agnes In Wandavision

Sempre durante quel comitato, una voce che proviene dalla radio d’epoca chiede in tono preoccupato “chi le stia facendo questo” e la voce sembra quella dell’agente Jimmy Woo, dell’FBI. In tutto questo caos in cui sembrano esserci solo trappole e nemici, forse c’è qualcuno che tenta di mettersi in contatto con Wanda, con buone intenzioni, e il mistero si infittisce sempre di piĂą.

“Who Is Doing This To You, Wanda?” – Wandavision

Infine, nei minuti finali del secondo episodio, la coppia è di ritorno dalla raccolta fondi con la vittoria in tasca grazie al numero di magia abbastanza fuori dal comune, ma viene distratta da un rumore proveniente dall’esterno. Da un tombino, spunta fuori un uomo vestito da apicoltore e simile a Michael Fassbender, ma nel momento in cui Wanda dice un secco “no” il nastro si riavvolge e riporta i l’inusuale coppia a pochi secondi prima e lo scenario continua diversamente: entrambi si stupiscono per l’improvviso pancione di Wanda e si passa dal bianco e nero alla scena a colori.

Apicoltore Dello S.w.o.r.d.

Questo è l’unico momento in cui Wanda sembra avere il controllo della situazione, come se avesse avvertito il pericolo alla vista di quell’uomo. Molto probabilmente si tratta di un tentativo dall’esterno per aiutarla a rinsavire o per distruggere la sua vita illusoriamente perfetta.

In realtĂ , la vicenda dell’apicoltore si collega ad una seconda teoria su Mephisto, che potrebbe essersi manifestato proprio quando Wanda e Visione scoprono di aspettare i gemelli. SarĂ lui il diavolo o è semplicemente un agente?

In conclusione, i primi due episodi di WandaVision sono avvolti da un’enorme ambiguitĂ , ma la prima impressione è sicuramente positiva. Verso metĂ stagione l’azione e la suspense saranno maggiori, soprattutto rispetto alla comicitĂ e leggerezza lasciate dallo schema della sitcom. Una serie sperimentale e lontana dalle solite targate Marvel, ma da cui si aspettano molte sorprese.

