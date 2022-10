Animali fantastici 4 è a rischio?

Indice dei contenuti Eddie Redmayne su Animali Fantastici 4

La saga di Animali Fantastici, spin-off di Harry Potter, sta facendo discutere non poco negli ultimi tempi, soprattutto per lo scandalo riguardante Ezra Miller (Credence), ma questo è solo uno dei tanti episodi che coinvolgono la serie.

Sembra, infatti, che la saga ideata da J.K. Rowling e diretta da David Yates abbia una sfortuna senza fine. Mentre il primo film, Animali fantastici e dove trovarli, aveva riscosso un buon successo tra il fandom, grazie soprattutto alle fantastiche creature protagoniste della pellicola, con il secondo film sono cominciati i problemi.

La pellicola ha diviso nettamente i fan, soprattutto per il plot twist finale, dove il personaggio di Credence si è rivelato essere il fratello di Silente. Per questo motivo, inoltre, non ha guadagnato quanto la prima opera. Nonostante questo, la produzione per il terzo lungometraggio incominciò, ma se già molte persone non avevano intenzione di andare a vedere il film, la situazione peggiorò ancora di più quando l’amato attore Johnny Depp (interprete del villain, Grindelwald) fu licenziato dalla Warner per le accuse di violenza da parte della ex moglie, Hamber Heard.

Il tentativo della Warner fu quello di evitare che coloro i quali fossero contro Depp non andassero a vedere il film, e quindi si decise di sostituire l’attore con Mads Mikkelsen (Hannibal). Il risultato fu ancora peggiore, con i fan di Depp decisi a boicottare il film. Aggiungiamo anche che i discorsi transfobici della Rowling aiutarono ad affossare l’uscita di Animali fantastici – I segreti di Silente.

I segreti di Silente, nonostante tutto, ha guadagnato al botteghino il doppio di quanto speso per la realizzazione (400 milioni circa), ma non sappiamo se questo sia sufficiente per procedere con la quarta pellicola.

Eddie Redmayne su Animali Fantastici 4

Durante una recente intervista a Eddie Redmayne (Newt Scamander), in occasione della promozione di The good nurse, l’attore si è definito alquanto scettico sul futuro della saga e si è mostrato molto dispiaciuto di ciò, anche perché, a sua detta, sarebbe molto affezionato al personaggio del magizoologo.

Che sia questo un indizio in negativo sul possibile futuro della saga de Animali Fantastici? Non ci resta che aspettare un annuncio da parte della Warner.