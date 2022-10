The Conjuring 4: in lavorazione il nuovo capitolo della saga

Confermato ufficialmente The Conjuring 4, il nuovo capitolo del franchise horror prodotto da New Line e distribuito da Warner Bros. Discovery.

La sceneggiatura del film sarà affidata a David Leslie Johnson-McGoldrick, già autore di The Conjuring 2 – Il caso Enfield e The Conjuring 3 – Per ordine del diavolo. Due ritorni importanti anche per quanto riguarda la produzione, ovvero James Wan e Peter Safran, produttori di tutti i film ambientati nell’universo horror.

Johnson-McGoldrick ha realizzato anche la sceneggiatura di Aquaman and The Lost Kingdom, il film del DCU, in uscita il prossimo anno, diretto proprio da Wan. Anche Patrick Wilson, star di The Conjuring, sarà presente nel film DC Comics, dopo aver già interpretato il villain Ocean Master nel primo Aquaman.

James Wan ha confermato con un post su Instagram anche il ritorno di Patrick Wilson e di Vera Farmiga in The Conjuring 4. I due interpretano gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, che si ritrovano coinvolti in casi terrificanti.

The Conjuring 4 sarà il nono film della saga. Oltre ai tre della serie principale, sono stati realizzati, infatti, diversi prequel e spin-off, a partire da Annabelle e Annabelle 2: Creation. Nel 2018 è stato poi distribuito The Nun – La vocazione del male, mentre nel 2019 è stata la volta di La Llorona – Le lacrime del male e del terzo capitolo dedicato ad Annabelle. Anche The Nun 2 è attualmente in lavorazione, con il rilascio che è previsto per l’8 settembre 2023.

La saga si è rivelata, almeno per il momento, un successo commerciale. Il primo film, in particolare, ha incassato 320 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di una spesa di produzione di circa 20 milioni. Meno convincenti invece i risultati del terzo film, a causa del rilascio nel 2021 in piena emergenza sanitaria e con l’uscita in contemporanea su HBO Max e nelle sale. Vedremo dunque se The Conjuring 4 saprà risollevare definitivamente le sorti del franchise.